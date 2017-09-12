Игорь Додон: Я просил военного, а правительство предлагает мне грантового мальчика

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявляет, что не утвердит кандидатуру Еуджена Стурзы на должность министра обороны. На своей странице в сети Фэйсбук глава государства написал, что если правительство будет повторно настаивать на этой кандидатуре, то он не примет её и во второй раз, передаёт IPN.

По словам президента, Национальная армия ожидает, что её возглавит профессионал, знакомый со спецификой военного управления. „Я просил профессионального военного, а правительство предлагает мне грантового мальчика. Кабинетного „реформатора”. Я не могу принять такую ​​кандидатуру, потому что она не только некомпетентна в военной сфере, но и имеет сомнительный опыт работы в кабинетах Филата и Лянкэ”, - отметил Игорь Додон.

Как уточнил Игорь Додон, он оставляет за собой право представить в скором времени более подходящую кандидатуру на эту должность. Глава государства также заявил, что на протяжении восьми лет в Министерстве обороны „проводятся эксперименты со всевозможными министрами-унионистами, которых проталкивают на базе политического алгоритма с либералами, а сейчас – на основе политического алгоритма с Лянкэ”. „Я буду поддерживать военнослужащих в их запросе на компетентное, ответственное и аполитичное руководство”, - добавил президент.

Во вторник, 12 сентября, Демократическая партия объявила о выдвижении вице-председателя Европейской народной партии Молдовы Еуджена Стурзы кандидатом на пост министра обороны. Еуджен Стурзы был главой кабинета Юрие Лянкэ в тот период, когда последний занимал должность премьера