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Происшествия
Пропавшая в Цыпово женщина была найдена мертвой
12.09.2017

Женщина, которая пропала в субботу, 9 сентября, во время экскурсии в монастырь Цыпово, была найдена мертвой возле одного из водопадов.

По данным спасателей, поиски женщины длились 3 дня, передает protv.md.

Помимо 30 спасателей, в поисках приняли участие альпинисты и кинологи.

Молодая женщина родом из Яловенского района исчезла во время экскурсии в монастырь Цыпово, куда отправилась с группой из 18 туристов. Члены группы поняли, что женщина исчезла только на второй день. 

Отец женщины сообщил, что свидетели видели ее рядом с другими туристами, после чего она села в машину.

 


 
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