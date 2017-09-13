Вопрос молдавским телезрителям: А вы довольны тем, что у вас отняли Кишинев?

Закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» был принят еще в 1989 году. С тех пор Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) не раз выпускал постановления о запрете произносить в эфире русские названия населенных пунктов. КСТР взял на себя полномочия определять, какие наименования правильные, а какие — нет и поэтому чреваты штрафами. В частности, КСТР настаивает, чтобы столица Молдовы называлась «Кишинэу», а северная столица — Бэлць. И так далее.

Еще в 2014 году некий телезритель Константин Нуну начал писать письма в КСТР, обращая внимание на то, что в новостях на русском языке произносят «Кишинев», «Бельцы», «Кагул» вместе «Кишинэу», «Бэлць», «Кахул». Тогда КСТР выпустил постановление о том, что телеканалы и радиостанции не должны допускать нарушения действующего законодательства и использовать названия населенных пунктов так, как они указаны в законе «Об административно-территориальном устройстве».

Тогда Ассоциация русскоязычных журналистов Молдовы направила запрос в Координационный совет по телевидению.

- Мы обращаемся к вам с просьбой отменить Постановление КСТР Nr. 38 от 19.03.2014 в той части, которая касается русского языка, - говорилось в заявлении ассоциации русскоязычных журналистов.

Представители СМИ тогда заявили, что «топонимика в разных языках может отличаться: хотя немцы называют свою страну Deutschland, румыны называют ее Germania, испанцы – Alemania, а украинцы – Німеччина»

В сообщении отмечалось, что правописание названий географических объектов определяют филологи, в случае русского языка это делают специалисты института имени Виноградова РАН.

По-видимому, Константин Нуну никак не уймется. 23 августа этого года КСТР снова вспомнил о старом. В своем пресс-релизе Совет объяснил: «правильно» называть города и села означает «санировать румынское языковое пространство в Молдове». КСТР вынес предупреждение каналам RTR-Moldova и Ren Moldova, указав, что нужно говорить не «кишиневские улицы», а «улицы Кишинэу».

Пора завалить КСТР жалобами, чтобы некогда было думать о глупостях

Журналист Светлана Деревщикова написала пост следующего содержания:

- К КСТР у меня вопросов нет. Там все понятно. У меня вопрос к телезрителям. Будет ли КСТР завален письмами-жалобами в стиле анти-Нуну? Будут ли судебные инстанции завалены исками к КСТР? Будут ли организованы у здания КСТР многотысячные акции протеста? Или все ограничится остроумными постами в фейсбуке?

Практика показывает, что активные у нас только диванные аналитики. Нет сомнений, что никаких многотысячных акций протеста по этому поводу у нас не будет. Пошумят в Фэйсбуке, и на этом все закончится. Журналисты будут стараться произносить «Кишинэу» вместо «Кишинев», это будет резать ухо и ранить душу, но ведь когда-то мы стерпели даже когда изменили наши имена и фамилии (например, Анна Иванова стала Ана Иванов). Не жалуются наши Дмитрии, что их вдруг сделали Думитру.

Но может, мы хоть завалим письмами КСТР? И пусть себе читают письма-недовольства, не поднимая головы. Может, тогда глупостей будет меньше? И все же, неужели телезрителям совсем все равно, что делают с языком те, у кого нет на это права?