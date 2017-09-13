«Его дом – Германия»: Почему молдавский оппозиционер попросил политического убежища в самой богатой стране Европы!

Соратники Григория Петренко в недоумении и шоке – им из-за фортеля "вождя" вполне могут изменить меру пресечения и снова упечь за решетку

Сказать по правде, к этому все шло очень даже логически: за последние пару лет Григорий Петренко, лидер партии «Наш дом — Молдова», совершил столько странных поступков, что выводов напрашивалось ровно два: либо он откровенно спятил, либо чертовски умен. События последних дней показали, что второй вариант ближе к истине.

Судите сами: ну, разве кому-то в трезвом уме и доброй памяти придет в голову ставить пикеты у прокуратуры и откровенно набрасываться на сотрудников правоохранительных органов? Ведь и ежу было понятно, что подобные действия закончатся задержанием. В итоге «группа Петренко» почти полгода провела за решеткой…

- Ради чего? – этим вопросом задавались многие. А кто-то думал о том, что вот выйдут они героями и возглавят левый политический фланг в Молдове.

В итоге получилось все не так: Григорий Петренко, оказавшись на свободе, вдруг перестал призывать к протестам, но зато стал принимать участие в мероприятиях, пропагандирующих, гм, европейские ценности определенного характера. Его фотография с того парада в майке с надписью «Фэрэ фрикэ» облетела все СМИ. С другой стороны, личное дело каждого – мало ли, что с ним в тюрьме произошло. Перековали, может.

И только сейчас стало понятно, что все эти события, возможно, были звеньями одной цепочки. Вернее, желания получить политическое убежище со всеми вытекающими отсюда дивидендами в одной из стран Европы. При этом Германия называлась чаще всего, поскольку там, по слухам, у Григория уже имеется недвижимость.

Больше всего в этой ситуации обидно за тех, кто верил Петренко. За тех, кто шел за ним, кто мог даже не понимать, что принимает участие в спектаклях, единственным режиссером которых и был экс-оппозиционер и лидер партии «Наш дом – Молдова». Надо отдать им должное – почти никто не хочет комментировать факт побега Петренко: они не только шокированы, но еще и на самом деле являются порядочными людьми. Не выдержал только Михаил Амерберг, который записал видеобращение к бывшему шефу. И то обошлось без грязи, если не считать доброго пожелания Григорию «стать лидером левых в Европе, но не становиться там представителем сексуального меньшинства»…

Его супруга, Влада, не столь благодушна:

- Прочитала мотивы Петренко покинуть Молдову. Но там ничего нет о том, что будет дальше с ребятами, которые за ним шли. Впереди разбирательство в апелляционной палате, вероятно, прокуроры, основываясь на его фортеле потребуют изменить меру пресечения. А если их закроют, пока будут идти суды?! Хотя, чему я удивляюсь?! Еще в день задержания мне его супруга в БСМП четко обозначила: каждый за себя. Эх, Гриша, Гриша..

НАША СПРАВКА

Что дает политическое убежище в Германии?

В зависимости от вида предоставляемого убежища беженец получает различные права и льготы, а так же – ежемесячное пособие. Но самое главное и, возможно, привлекательное для мигрантов в иммиграционной политики Германии – это то, что после 3 лет проживания в стране иностранец сможет получить ПМЖ, спустя еще 5 лет – оформить гражданство.

Вот, как это выглядит поэтапно:

- предоставляется убежище в Германии сроком на 3 года, с правом на работу, учебу и даже на медицинскую страховку и другие социальные льготы от государства. Детям гарантируется бесплатное обучение в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах;

- присваивается официальный статус беженца, взятого под защиту Германской республики на срок до 1 года, также с правом на работу и учебу, но без государственных льгот.

Беженцы сразу же получают временный вид на жительство, квартиру в одном из регионов страны и возможность бесплатно посещать курсы немецкого языка. По истечении трех лет статус беженца повторно проверяется. Если никаких проблем не возникнет, то иностранец сможет запросить ПМЖ и затем даже оформить гражданство.

Никита ЗВЕРЕВ