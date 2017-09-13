Жена Адриана Урсу оскандалилась со свадебными тортами

Супругу известного молдавского певца Адриана Урсу, занимающуюся изготовлением дизайнерских свадебных тортов, обвинили в непрофессионализме и хамском отношении к клиентам.

Первой невестой, оставшейся недовольной внешним видом торта, стала Екатерина Зенченко, которая опубликовала об этом гневный пост в Facebook. Она написала, что лично с Ириной Негарэ согласовывала дизайн и ингредиенты торта, так как это было важно для нее. По внешнему виду торт должен был гармонично вписываться в тщательно подобранный свадебный декор.

- В день свадьбы торт был доставлен на два часа позже и выглядел совсем не так, как мы этого хотели! Связавшись с Ириной, мы услышали, что если это так принципиально, она приедет и добавит золота. И как это понимать?! Ясное дело, что мы хотим видеть торт в том дизайне, который утвердили, логично ведь! - эмоционально написала Екатерина.

Ирина Негарэ приехала в ресторан и стала пытаться что-то изменить в торте. На требование невесты объяснить причину другого дизайна она ответила, что так ей захотелось и этот вариант больше подходит. Возмущенный жених тоже попытался что-то выяснить, на что кондитер нагрубила ему и стала угрожать оставить пару без торта.

После всего Негарэ озвучила цену за изделие в 4 тысячи леев вместо оговоренных 3 6 тысяч леев. Потерявший терпение жених спросил ее, почему они вообще должны платить за ее же ошибку, за потерянное время и негативные эмоции.

- Взяла свой торт и ушла отсюда, - сказал Ирине жених, которому инцидент с тортом испортил самый важный день в жизни.

Она вначале подумала, что мужчина шутит, но ей пришлось забрать свой торт и уйти ни с чем. Так новобрачные остались в день своей свадьбы без торта.



Второй пострадавшей стала жительница Кишинева Татьяна. Торт в день ее свадьбы также прибыл с опозданием и не во всем соответствовал требованиям: вместо вишни в нем была клубника. Ирина заявила, что торт с клубникой требует наполнителя из маскарпоне, поэтому он стоит дороже, но она за это разницу не возьмет.

Позже кондитер потребовала от пары вернуть конструкцию, на которой держался торт, пообещав вернуть аванс в 1,5 тысячи леев. После ее возврата Ирина заявила, что не хватает двух трубок, и они должны заплатить ей 600 евро, так как такую систему ей теперь придется заказывать в США.

Торт – очень важный атрибут любой свадьбы. Его рецептура и дизайн подбирается и обсуждается так же тщательно, как наряд невесты или оформление зала. Поэтому кондитер не имела права портить новобрачным самый важный день в их жизни. Ирина Негарэ должна была в точности выполнить свои обязательства, предоставив вовремя именно те торты, которые были заказаны.

Торт, который заказывала невеста

Торт, который приготовила Ирина Негарэ