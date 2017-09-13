Сержиу Мокану: Лидер ДПМ контролирует все, но не свое близкое окружение

О том, чем заканчиваются «приключения» с Плахотнюком для его бывших партнеров, и чего ожидают члены ДПМ, приближенные к председателю, рассказал Серджиу Мокану, лидер движения «Антимафия».

Гимпу радовался как дурак бедам Филата

- Либеральная партия платит за последствия «жарких» объятий Влада Плахотнюка. Это будет со всеми, кто хочет с ним дружить?

- То, что он сделал с либералами, было предсказуемо. Очень странно, что люди совсем не учатся на чужих ошибках. Так, как Плахотнюк повел себя с либералами, он вел себя со всеми. С Цопами, с Ворониным, с Филатом. Список можно продолжить.

Гимпу радовался как дурак тому, что Плахотнюк проделывает с Филатом. Никто из них не воспринял это как урок. Сейчас у Гимпу состояние дежавю: все это уже было с другими партнерами Плахотнюка. Но когда это происходит с вами – у вас шок, и понять, почему это случилось именно с вами, вы не можете.

То же произошло с экс-председателем Конституционного суда Александру Тэнасе. Его шоковое состояние не так заметно, потому, что он никогда не был публичным человеком. Но его использовали - и сейчас Плахотнюк уже не отвечает на его телефонные звонки.

Я еще в 2012 году отметил, что не встречал ни одного человека, который был в каких-то отношениях с Плахотнюком - и после этого остался бы нормальным. Посмотрите, что стало с Марианом Лупу. То же самое произойдет с Андрианом Канду и с другими. Мы имеем дело с человеком, воплощающим злой рок.

Плахотнюк не властен над теми, кто с ним не сотрудничал

- О том, что приключение с Плахотнюком закончится плохо для Гимпу, я его предупреждал в 2011-2012 годах. Плахотнюк не имеет силы над людьми, с которыми он не сотрудничал, которые с ним не воровали. Он говорит: да, пожалуйста, воруйте, потому, что я делаю то же самое. Но его партнеры не понимают, что это будет иметь последствия: все камеры, все дубинки, все наручники - у Плахотнюка.

- Против Киртоакэ завели третье дело, появился «квартирный вопрос». А ведь он ни разу не покритиковал ДПМ.

- Киртоакэ попался, хотя говорит, что окончил престижный международный университет по специальности «право». Он всегда прикрывался «великой идеей», и ему казалось, что это дает ему возможность делать все, что он хочет. Но ему все сходило с рук, пока Плахотнюк не был заинтересован в том, чтобы его посадить.

Если племянник не сдаст дядю - будет сидеть в одиночку…

- Почему Киринчука отпустили - а Киртоакэ, по всей видимости, будет сидеть?

- Видно, что у Плахотнюка не все получается так, как он хочет. С одной стороны, он хотел бы стать государственником, который наказывает всех, создать государство, где правит закон. С другой стороны, вся его жизнь находится в другой плоскости. А Киринчука использовали против своих же.

Да, Плахотнюк наказал Филата, думаю, накажет и Гимпу. Если племянник не сдаст дядю - будет сидеть в одиночку. Но в нормальном государстве, где действует закон, Гимпу тоже сидел бы. Киртоакэ - не невинная жертва Гимпу. Он активно принимал участие во всем.

- Можно ли верить слезам Киртоакэ, жалующегося на то, что примэрия не дает ему возможность строить личную жизнь и заводить детей?

- Накопилась информация о том, как Киртоакэ выполнял свои служебные обязанности мэра, как проводил время на балах. Понятно, что он прятался за политикой. За Дорином стоит мелкий человек, который использовал политику в своих целях.

…Но Гимпу все равно будет наказан

- Гимпу щипают как курицу – убрали из его партии строительного магната Юрие Дырду, но самого лидера ЛП не трогают. Почему?

- Плахотнюк пойдет до конца и накажет Гимпу. Пока что он подумывает еще о каком-то альянсе с ним, играет, как кошка с мышкой. Для мышки конец игры предсказуем. И Гимпу готов, наверное, сдать все.

Майя Санду не знает, что «Аннушка уже пролила масло»

- Будет ли альянс Майи Санду с Плахотнюком против Додона?

- Не будет. Санду попала в неприятную ситуацию. Она, которая должна была отречься публично от Филата, стать политиком правого электората, попала в жуткий политический капкан. Нэстасе заманил Санду в круг политических разборок. Я не вижу, как она из него выйдет.

Сегодня Плахотнюк мечтает о завоевании всего правого сектора. У него уже накопились материалы, доказывающие, что «приключения» Майи Санду с Нэстасе увели их в другой мир.

- А что будет с Санду?

- В ее случае уже «Аннушка пролила масло». Просто по Булгакову. Сотрудничество с Нэстасе вовлекло ее в то же «приключение», в котором она была с Филатом. Оттуда она вышла «чистая», но из нового «приключения» - уже не выйдет.

Почему Плахотнюк отпустил Филата из тюрьмы на одну ночь

- Что будет с Филатом, отсидит ли он свой срок?

- Было время, когда он договаривался с Плахотнюком. Несколько месяцев назад Плахотнюк даже отпустил его на ночь домой. Тогда ему было еще что продавать лидеру ДПМ. Взамен Филат получил обещание, что после парламентских выборов-2018 будет выпущен на свободу, если прикроет Unimediа.md, Jurnal.tv и другие СМИ, связанные с ним. Не знаю, что произошло, но сейчас договор между ним и Плахотнюком не действует.

В перспективе - хаос

- С кем еще будет «дружить» Плахотнюк?

- Хочу надеяться на то, что дружбы с лидерами правого электората не получится. Не получается сотрудничества у Плахотнюка и с его подчиненными. Они просто не знают, что дальше делать. Порой от него исходят противоречивые приказы. Он мечется между формальными законами государства и своей внутренней природой. Все это привело к неуправляемому хаосу. Такой пример: он вызывает частный вертолет из Турции, который летит в Кишинев четыре часа, и отправляется на нем в Леово… Это уже не только проблема затрат, это его внутренняя проблема!

Люди Плахотнюка бегут не от нас, а от него

- Кто войдет в списки кандидатов в депутаты от ДПМ в новый парламент – старое окружение олигарха или новые люди?

- Насколько я знаю, близкое окружение Плахотнюка готовит себе убежища на Западе. Он их не контролирует. На деньги, которые они получали от него, они могут обосноваться в другой стране. Бегут они не от нас, не от наказания за содеянное. Бегут от Плахотнюка.

На смену придет хаос - никто не может сказать, что с нами будет. У Молдовы была перспектива тогда, когда нами интересовались. Сегодня о нас забыли. За лишь нами наблюдают, следя, чтобы здесь не произошли события, которые поставят на грань безопасности регион.

Анна КОТОВА