Гимпу: Примар не может быть отозван со своего поста досрочно через референдум

Генпримар Кишинёва Дорин Киртоакэ не может быть досрочно отстранён от должности путём референдума. Об этом председатель Либеральной партии Михай Гимпу заявил в эфире передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

По словам лидера ЛП, существуют расхождения между Кодексом о выборах и Законом о местном самоуправлении. Михай Гимпу утверждает, что в главе закона, посвящённой деятельности примара, не предусмотрена возможность его досрочного отстранения через референдум. „Здесь мы проанализируем и, возможно, обратимся в Конституционный суд. Не может быть досрочного отстранения примара от должности через референдум”, - считает Михай Гимпу.

Как отмечает председатель ЛП, Кодекс о выборах предусматривает, что отзыв примара путём референдума возможен в случае несоблюдения им интересов местного сообщества, ненадлежащего исполнения предусмотренных законом обязанностей местного выборного лица, нарушения моральных и этических норм, подтверждённого в установленном порядке. По его мнению, наличие этих нарушений должны были зафиксировать какое-либо учреждение или суд. „Что нарушил примар? Вот от чего должен был отталкиваться судья, который рассматривал просьбу социалистов о регистрации подписей, собранных с целью организации референдума”, - заявил Михай Гимпу.

Лидер либералов отметил, что дела, открытые в отношении примара муниципия Кишинёв, являются политическим заказом.

Во вторник, 12 сентября, Кишинёвский муниципальный совет установил дату проведения местного референдума об отзыве с должности генерального примара Дорина Киртоакэ. Жителей столицы и пригородов ждут на избирательных участках 19 ноября. Решение было принято голосами 26 советников из 51. Дорин Киртоакэ является первым заместителем председателя Либеральной партии. В его отношении ведётся следствие в рамках ряда уголовных дел о коррупции и злоупотреблении влиянием. Киртоакэ заявляет о своей невиновности.

Сбор подписей для референдума об отзыве генпримара столицы был инициирован Партией социалистов Республики Молдова.