Ловушка для Дорина Киртоакэ

Я с большим вниманием слежу за событиями, связанными с референдумом по вопросу отстранения Дорина Киртоакэ от должности генерального примара Кишинева, и у меня создается впечатление, что ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Более того, думаю, что для примара приготовили ловушку, и ниже я объясню почему.

Далеко не случайно именно сейчас было вынесено решение Апелляционной палаты по вопросу референдума. Несколькими днями ранее, когда примару выдвинули обвинения по новому делу, он предстал перед журналистами деморализованным, и с глазами, полными слез. В положении, в котором находился примар, человек в состоянии принимать непредсказуемые решения, в том числе подать в отставку. А отставка примара крайне нежелательна для правящей власти, потому что это автоматически означало бы проведение досрочных выборов, вследствие которых во главу столицы, скорее всего, может встать представитель оппозиции, будь то социалист, или человек от проевропейской правоцентристской оппозиции. Это означало бы не только потерю контроля правящей власти над столицей, но и существенное укрепление позиций оппозиции в преддверии парламентских выборов. Дорина Киртоакэ нужно было подбодрить, заставить подумать, что не все потеряно, и возможно, именно поэтому было принято решение о референдуме.

Даже если референдум не лучшее решение для Дорина Киртоакэ, где-то в глубине души он может надеяться на чудо, а этим чудом может стать несогласие большинства жителей столицы с его отстранением. К тому же, во время кампании, примара освободят из-под домашнего ареста, как то предусмотрено законом. Это не может не радовать Дорина Киртоакэ, который уже долгие месяцы находится в полной изоляции. В итоге, если даже Дорин Киртоакэ и думал подать в отставку, теперь эти мысли точно отошли на второй план.

Вместе с тем, я лично сомневаюсь, что этот референдум состоится. Каким бы не был его результат, он не выгоден нынешней власти. Если жители столицы поддержат Дорина Киртоакэ, это станет свидетельством того, что большинство кишиневцев не поддерживают действия власти, и соответственно, отрицательно повлияет на результаты парламентских выборов. Если Дорин Киртоакэ будет отстранен в результате референдума, в столице состоятся досрочные местные выборы, а это, как отмечалось ранее тоже невыгодно власти. Потому, скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями каких-нибудь поворотных событий, в результате которых референдум не состоится. Решение о проведении референдума было сейчас необходимо, чтобы Дорин Киртоакэ, в том состоянии, в котором он находился, не «наделал глупостей», но как только эта угроза исчезнет, скорее всего, к этому вопросу вернутся, а юридические обоснования, несомненно, найдутся.

Также, я не исключаю и сценария, когда Дорина Киртоакэ отстранят по итогам референдума, чтобы уничтожить его как политика, а досрочные выборы примара не состоятся. Например, под предлогом экономии бюджетных средств, или что примар будет избран всего на год, а в течение этого года кто-то будет временно исполнять обязанности примара. Тем более, что у нас есть прецедент – случай с Вячеславом Йорданом.

Но, независимо от хода дальнейших событий, становится все ясней, что это ловушка для Дорина Киртоакэ, а он, похоже, этого не понимает.

Думитру Спэтару