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Экономика
Мунсовет Кишинёва разблокировал финансирование в 11 миллионов евро на ремонт очистной станции
13.09.2017

Муниципальный совет Кишинёва разблокировал финансирование в 11 миллионов евро, предназначенных на ремонт очистной станции.

После бурных споров, местные советники проголосовали за наделение исполняющего обязанности мэра столицы Нистора Грозаву, полномочиями подписать кредитный договор. Деньги предоставят Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Глава предприятия "Apă-Canal Chişinău" Вероника Херца отметила, что каждый день задержки ремонтных работ на очистной станции обходится муниципалитету в тысячу евро. Согласно проекту, ремонт продлится почти три года. Очистная станция в Кишиневе была сдана в эксплуатацию в 1970 году.


 
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