Ренато Усатый связан с киллером Прокой и вором в законе Ионом Друцэ

Ренато Усатый был тесно связан с вором в законе Ионом Друцэ, известным по прозвищу Писатель, и киллером Виталием Прокой.

Именно с их помощью сбежавший мэр Бельц хотел устранить российского банкира Германа Горбунцова. Об этом говорится в расследовании, проведённом журналистами портала zeppelin.md. Они также рассказали, как после неудачного покушения Усатый использовал Проку, чтобы замести следы.

Информация о том, что Герман Горбунцов часто посещает офис Антонова, пришлась кстати. 3 марта 2012 года Виталий Прока отправился в Лондон.

Спустя восемь месяцев, в ноябре 2012 года, было совершено ещё одно покушение в Бухаресте. Исполнитель был тот же, что и в Лондоне, и действовал он так же. Однако на этот раз Прока не получил фальшивых документов от Писателя и въехал в соседнюю страну по своему паспорту.

Чтобы покушение ещё больше походило на то, что было совершено в Лондоне, объект вновь остаётся в живых. И это несмотря на то, что Прока, сделав несколько выстрелов из Калашникова, затем подходит к машине и стреляет из пистолета.

Когда румынские и британские правоохранители пришли к выводу, что в обоих случаях действовал один и тот же человек, Ренато Усатый решает спрятать Проку. Он организовал бегство киллера в Москву.

Усатый подготовил его к изоляции, к изоляции в тюрьме, подальше от румынских полицейских и Скотленд-Ярда. Он завоевал его доверие и хотел, чтобы Прока чувствовал себя должником.

Виталия Проку задержали шестого февраля на одной из станций московского метро. В фильме отмечается, что это было сделано по решению Ренато Усатого. План устраивал и администрацию РЖД, до тех пор пока адвокаты Германа Горбунцова не решили связаться с киллером напрямую и получить показания. Тогда Усатый решает экстрадировать Проку в Румынию.

Усатый, чья сестра проживает в Бухаресте и является супругой влиятельного бизнесмена, главы BMV Румынии, желает экстрадиции Проки. Впервые в истории россияне должны отдать преступника румынам.

В итоге киллера переводят из Москвы в Бухарест.

Напомним, в прошлом году Ренато Усатого объявили в международный розыск. Его обвиняют в организации заказного убийства российского банкира Германа Горбунцова, а также в попытке подкупа свидетеля. Мэр Бельц сбежал в Москву, где скрывается до сих пор.