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В Европарламенте обсудят перспективы вступления Молдовы в ЕС
13.09.2017

Проект декларации о перспективах присоединения Молдовы, Украины и Грузии к Европейскому союзу обсудят в четверг в Европарламенте. А осенью документ рассмотрят на саммите Восточного партнерства.

Проект предусматривает увеличение кредитования из Европейского инвестиционного банка, создание государственных и частных фондов, а также расширение возможностей привлечения иностранной помощи, сообщает publika.md

Кроме того, учитывая территориальные конфликты в Молдове, Грузии и Украине, в документе отмечается необходимость восстановления полного суверенитета трех государств.


 
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