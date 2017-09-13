В Европарламенте обсудят перспективы вступления Молдовы в ЕС

Проект декларации о перспективах присоединения Молдовы, Украины и Грузии к Европейскому союзу обсудят в четверг в Европарламенте. А осенью документ рассмотрят на саммите Восточного партнерства.

Проект предусматривает увеличение кредитования из Европейского инвестиционного банка, создание государственных и частных фондов, а также расширение возможностей привлечения иностранной помощи, сообщает publika.md

Кроме того, учитывая территориальные конфликты в Молдове, Грузии и Украине, в документе отмечается необходимость восстановления полного суверенитета трех государств.