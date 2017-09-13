Юрий Болбочану останется под арестом еще на 30 суток

Бывший депутат Юрий Болбочану останется под арестом еще 30 суток.

Решение накануне принял столичный суд. Обвиняемый при вынесении вердикта не присутствовал, так как у него произошёл гипертонический криз, и его срочно госпитализировали."У пациента произошел гипертонический криз. Согласно протоколу, оказали первую помощь. Везем его в больницу Святой троицы на обследование."

По словам адвоката Болбочану, после ареста состояние его клиента сильно ухудшилось.

"Врач оказывает ему помощь, у него только что произошел гипертонический криз, видите, в каком он состоянии. Уже полгода он ежедневно принимает по 10-20 таблеток. Шесть месяцев он находится в таких нечеловеческих условиях", - адвокат Георгий Малик.

Юрия Болбочану обвиняют в шпионаже и государственной измене. По данным следствия, осенью прошлого года бывшего депутата завербовала служба внешней разведки российского Минобороны. Задержали его в марте в момент передачи документов. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.