Геополитические и социально-исторические проблемы мира

Вячеслав Матвеев

Сегодня нечто апокалиптическое начинает сквозить в дыхании цивилизации.

Мир сходит с ума в мессианско-апокалиптическом энтузиазме. Кто этого не видит, тот духовно слеп. Посулы сильных мира сего оказались ложью, той же ложью, что и посулы властей большевистского рая, долгое время требовавших от страны затянуть пояса. И народ их послушно затягивал. Ведь была революция, потом война, целина, БАМ… До тех пор, пока последователь Юрия Андропова окончательно не развалил страну в угоду сильным мира сего.

Слепые повели слепых

Сказка о "светлом будущем" оказалась лживой, и советский человек был выброшен на паперть. Инженер стал бомжом, а профессор - гастарбайтером. Тем временем Китай прошел путь экономического подъёма за несколько лет, и отсталость времен Мао позабыта даже в самых глухих деревнях. Бразилия за десяток лет вышла на объем ВВП, сопоставимый с российским. Малайзия стала восточным тигром. Катар и ОАЕ диктуют свои условия азиатскому и африканскому миру, контролируя нефтяные рынки и строя новые крупные мегаполисы. Индия становится супердержавой Азии. Россия же, поверив «прогрессивным» либеральным горе-аналитикам, до недавнего времени стояла в стороне и деградировала.

Слепые, воодушевленные прогрессистскими бреднями, повели слепых к новой пропасти и новому обрыву. И в результате, как и многие страны СНГ, Молдова, обменяв развитие экономики и финансовой системы на лояльность Запада, застыла в приятных воспоминаниях своего далекого промышленного прошлого времен Советского союза. Россия долго мучилась, затем задумалась и многое изменила. Она поверила в себя и начала сама себя поднимать. Результат – налицо, хотя многое ещё тормозится, и делается это сознательно, проплаченными Западом либералами. Это касается и крупной промышленности, и сельского хозяйства, и социальной политики, и здравоохранения. Это касается и этики, морали, и всего духовного благосостояния общества, ибо оно благополучно не только когда сыто, но и когда морально устойчиво и морально ориентировано, когда вечные ценности - добро, красота, семья, человек и предки - сохраняются и живут.

Что происходит с западным миром?

Являются ли его катаклизмы предпосылкой того, что произошло с СССР? Я говорю: «Да, события на Западе обусловлены логическим развитием того, что четверть века назад произошло с СССР». Гибель Запада началась с гибели СССР. Нужно понять, что это - процесс уничтожения не только промышленного каркаса цивилизации, но и уничтожение стабильного социума и среднего класса. Если сказать конкретнее, то всё происходящее есть постепенное уничтожение всей былой цивилизации Запада. В неё входила не только Европа - континент, который в христианском мутагенезе возродил ценности гуманизма и повлиял на развитие других, весьма далеких от него стран. Иногда насильственно, но повлиял. Без его фундамента не было бы ни экономики Индии, ни ЮАР, ни латиноамериканских экономических чудес. Именно Европа создала новое цивилизационное пространство, преодолев темницу средневекового мракобесия, из которой долгое время не могли выбраться ни Азия, ни Африка. Европа создала базис и на его основе влияет на мир, окультуривая его.

В истории развития человечества это - не впервые. Это - и Египет, и Мидия (древнее восточное государство), и Персия, и Государство Сасанидов (существовало с 224 по 651 год на территории современных Ирака и Ирана), и индийская империя Маурьев (государство в древней Индии в 317-180 гг. до н.э.). Но, во-первых, они существовали очень давно. Во-вторых, многие из них были от того же корня, что и европейская цивилизация, ведь никто не станет отрицать изначальное единство зороастрийского Ирана и европейского языческого Запада. Это - две ветви единой андроновской культуры, существовавшей на Южном Урале тысячелетия назад.

То же с Великой Бхаратой – Индией, которая являлась частью древней глобальной индоевропейской цивилизации. Некогда существовал великий индоевропейский культурный пояс Евразии, практически копировавший пространство сегодняшнего богатого Севера и Индии. Евразийский крест, где центр был на иранском нагорье, от Мидии и Персии до Гималаев и Пенджаба, до знаменитого Семиречья, страны Хапта-Хинду, упомянутой как благая земля, ещё в собрании священных текстов зороастрийцев.

Затем Иран и Бхарата столкнулись с Тураном и первые дрогнули. Долго неся на себе цивилизационный груз, они уступили ордам с востока. Постепенно слабея, этот мир терял старые позиции. Сгинули тохары – индоевропейцы, создавшие в древности свое протогосударственное образование в западном Китае. Потом стала мутировать индуистская цивилизация, подточенная религиозными идеями бегства из мира сего. Нирвана точила некогда единый жизнеутверждающий мир. И вот его восточный ареал рухнул именно после гибели старого зороастрийского, высокоцивилизованного и развитого Иранского государства.

Рассматриваемая нами цивилизация сжалась, как шагреневая кожа. От неё остались две ветви - Европа и Византийский мир. От первой произошли заокеанский Запад и Юг (культура буров, Австралия и т.п.), от второй - Россия, Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Сербия. Но эти две ветви некогда могучего древа также противостояли друг другу. Так продолжалось весьма долго. И потому слабели обе части единой цивилизации. Их противоречия не позволяли им протянуть руки друг другу. Ведь так тяжело сойтись во мнении и определить, от кого всё же происходит Дух святой - от Отца и Сына или только от Отца? Но и это пережил европейский человек и осознал, найдя мудрые решения. Ведь говорил духовный византиец Фёдор Достоевский, что русскому каждый камень в Европе дорог. Ведь шли Беринги и Брюсы осваивать великую Тартарию - обширные области от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. Так рождался евразийский мир, сердцем которого была Европа. А Русь была становым хребтом этого мира.

Шли века. Экономический и научно-технический прорыв этих истоков стал великой эпопеей, несшей свет культуры и цивилизованности, знания и гуманности в разные части нашей планеты. Мне возразят многие, но если бы не Ньютоны и Коперники, Куки и Лаперузы, Ломоносовы и Кортесы, то сегодня лик мира был бы иным. И, возможно, идеи гуманизма и человеческой морали были бы не столь актуальны, как идеи священной религиозной войны или священных праздничных жертвоприношений, т.к. не все традиционные общества встраивались в пространство несовершенного, но все же антропоцентрического (когда человек есть средоточие Вселенной и цель всех событий в мире) и гуманистического мира.

Этот мир тянул лямку цивилизации долгими веками. Я вспоминаю слова сицилийского князя дона Фабрицио Салино из фильма «Леопард» киношедевра Лукино Висконти, снятого в 1962 г. по мотивам одноимённого романа князя Джузеппе Томази Ди Лампедуза. Князь Солино на склоне лет, в преддверии нового мира, говорит актуальные и сегодня слова, обращаясь к утренней звезде Венере: «Моя звезда, ты хранила меня, а мы хранили этот мир тысячи лет, но мы уходим, придут другие». Действительно, тысячи лет европейский человек нёс на себе груз цивилизации. Ту экономическую систему, которая у нас есть, создал он. Духовную, культурную надстройку создал так же он, вне зависимости от рас, населявших Европу. И вот этот мир, выполнив свою миссию, уходит. Но выполнил ли он свою миссию, и хочет ли он уходить, нас не спросили. Некто приговорил этот мир.

Почему тогда приговорен Запад?

Потому что для тех, кто правит миром, он сыграл свою роль, они эту часть пьесы просмотрели. Они съели этот европейский пирог. Был ли он для них вкусным, мы не знаем. Слишком высоко локализован этот социальный пласт, который правит миром. Даже на американской однодолларовой купюре он в виде пирамидки в форме глаза отделен от основного пирамидального строения. Эта страта правит миром. Она далека от нужд и интересов основного человечества, ибо давно себя таковым не считает. Но человек ей нужен как пролонгатор её идей, как робот, добывающий ей средства для жизни и управления миром.

Разумный человек и вроде бы свободный? Именно человек был и есть винтом этой системы. Винт меняют, когда он износился, или, когда появились более новые образцы. Или, когда вообще данное устройство более не нужно. Последнее - точнее всего. Так европейский человек стал ненужным. Это странно? Да, ведь других, реально направленных на позитивное развитие, сил сегодня мало. Такое ощущение, что им не нужен европеец, не нужен вообще человек, который тащил и тащит на себе непосильную ношу нашего развития, бытия нашей системы, именно он творит историю будущего и настоящего.

И вот он вычеркнут. Почему? Он творил её не в своих интересах. Его наняли, ему заплатили, потом списали. Его труды более не нужны и тем, кто правит этим миром из-за мировой закулисы. Конспирологический Олимп устал от человека. Видимо, у него есть другие решения вопроса. Информатизация и развитие достигли таких форм, что порой кажется, что система начинает сама себя развивать, питать и мотивировать.

Важно то, что есть сила, чья воля находится в конфронтации с волей не просто того человека, который генерировал силы прогресса, есть сила, которая противостоит самой идее гуманистической антропоцентрической цивилизации. Восстание машин началось, но пока оно - лишь в воспаленных больным воображением мозгах мирового правительства. Завтра оно станет духовным запалом будущей кибернетической матрицы и её новых рабов, потому что этот центр находится всё дальше и дальше от живого человека. Он изживает из себя всё человеческое, заменяя его иллюзиями живых матриц и виртуального бытия.

«Священный центр»

Однако вернемся к сегодняшнему моменту, краху основного несущего элемента европейской цивилизации. Ветвями этого древа я как европоцентрист вижу и Россию и Америку. Всё, что происходит с Западом, Европой, некогда и СССР, было мотивированно и имело цель. Цель эта далека от высоких моральных критериев. Цель - это уничтожение данных и названных выше этносоциальных и политических систем. Шире - это уничтожение всей цивилизации Запада и родственного ей православного мира России и Балкан. Уничтожение самых разумных, но и самых неудобных и непослушных.

Тот, кто несет в себе подобные идеи, или пришёл с небес, или пророс сквозь фундамент старого мира, сквозь его и языческие, и христианские и, иудео-христианские ценности, сквозь тысячелетнюю историю, или он долго вёл этот мир к обозначенному мной рубежу. Возможно, этот центр всегда был внешним по отношению к нашему миру. Возможно, человеческий мир ему чужд. Нам важно понять, что с нами происходит, и кто нас так тщательно и заботливо ведет к грядущей исторической цивилизационной пропасти, важно понять, где локализуется эта сила?

Итак, «священный центр», который Николай Рерих изобразил на американской купюре, путешествует по свету. Долгое время он жил в Европе, затем в Америке, какое то время пребывал в России и СССР, но сегодня он бросает европейский мир и уходит на Восток, т.к. считает, что всё высосал из этой обескровленной, ныне почти бездуховной цивилизации, которая веками творила прогресс.

Корни этой цивилизации – в онтологическом прорыве титанов возрождения. Именно титанами Возрождения русский философ Лосев назвал Коперника, да Винчи, Галилео Галилея и других в свой работе «Титаны возрождения». Эти люди создали каркас гуманитарных ценностей нашей системы, заложили её духовные, моральные и научные основы. Долгое время бытие нашего мира было нашей онтологией. Дом, построенный этим миром, был нашим домом, давшим приют и многим другим культурам.

Сегодня упомянутый выше Некто рушит этот цивилизованный мир, который стал домом миллиарду человек. Рушит мир европейской культуры.

Но есть и экономическое понимание проблемы. С гибелью культуры гибнет и социальный каркас этого мира. Сегодня рушат мир среднего класса - его последний оплот, поскольку после гибели СССР судьба Запада - это судьба наиболее стабильных социальных систем, сотканных и сплоченных благополучием и трудолюбием среднего класса, который происходит с европейского континента. Именно европеец создал этот мир, это общество и этот средний класс, сплотивший социум своей волей, образованием и талантами.

Почему это происходит?

Итак, мы предположили, что этот мир рушат, потому что в нём нет больше необходимости. Для кого-то. Веками, начиная с великой французской революции, нас учили, что демократия и экономический прогресс взаимосвязаны, что Европа, став на путь якобинства, решила все проблемы, что нас ждет светлое будущее. Сегодня, на наших глазах ложь, которой покрывался старый мир и СССР, стала явью. Ложь о счастливом будущем сбросила свое покрывало. Оказывается, этот мир несовершенен. Так чего же вы нам голову морочили как во времена европейских империй, так и во времена СССР, где бедность и 20% безработных были невозможны? Сегодня - это реальность для многих стран Европы. Завтра она станет реальностью для США, если их элита будет столь беззубой, какой была элита СССР, и не попадет в ту же кабалу, что и европейские национальные элиты.

Я понимаю всю трагедию Европы как фундамента старого мира и основы Запада. Однако сегодня вызов брошен и США. И там, как сказал Эрнест Юнгер, за Гесперидами точат сегодня основание, ибо внушают им ложные ценности, размывая каркас системы. Сегодня многое из того, что было в Америке правилом, извращается и искажается. Невольно вспоминается вышедший недавно на экраны кинофильм «Ограбление казино». В нём внушается, что в этой стране каждый - сам за себя. Но ведь эта ложь необходима, чтобы элементизировать, расчленить и по возможности маргинализировать массы. Ведь в обществе, расчлененном и разбитом на индивидуумов, нет каркасных, системообразующих социальных связей, без которых, в случае кризиса, система разваливается в два счёта.

Вот и внушают сегодня, что Америка - край хаотически движущихся, атомизированных, опрокинутых на себя индивидуумов, край обесточенных интровертов. Но мы знали другую Америку, известную своими социальными организациями, пронизывающими всю страну сверху вниз, разными обществами, союзами, группами по интересам, партиями.

Америка также связана в единое целое сложной системой масонских и парамасонских первичных лож, которые пронизывают весь социальный организм этой страны. В них человек пребывает с детства до глубокой старости. А помимо масонского братства, есть ещё и другие организации, не менее сплоченные и организованные. Поэтому в Америке социально активный гражданин никогда не был сам по себе. Таковым был только маргинал. Сегодня система ценностей маргинального общества лоббируется Голливудом, где убивают за 100 долларов, копят на стиральные машины десятилетиями, герои из Харлема стали частью великой шоу-программы нигилизации и примитивизации общества. Штаты сознательно опускают до уровня политического и культурного плинтуса. Как вы понимаете, это всё тот же процесс, который сегодня развивается и на старом континенте, в Европе.

Теория элит

Мы видим, что миру грозят явно неординарные вызовы. Гибнущая Европа и западный экономический крах - это крах чуда, на котором строилась вся земная цивилизация, начиная с XV в. Мы понимаем, что это - только начало великих политических и социальных потрясений. Это - вызов сложившейся и сцементировавшей жизнь человека системе. Но есть и более острые вызовы - на крови, которые нам несёт средиземноморский или арабский мир - мир Магриба и Ближнего Востока. Есть и вызовы Дальнего Востока. Мир сходит с ума. И Япония, и Китай, и Корея тому свидетельство.

Начнем с Ближнего Востока. Что там происходит и почему? И как это связанно с другими вызовами и в первую очередь с кризисом западной экономической модели? На Ближнем Востоке сегодня формируется контрэлита. Её поддерживают и субсидируют сильные мира сего, стремящиеся подорвать остатки атлантического и европейского мира. Если эти силы не сметут Европу, то они её изрядно подорвут. В этом суть проблемы, и суть эта деструктивная.

Вспомним теорию элит. Если рассматривать мировую планетарную геополитическую систему как единое замкнутое целое, то в ней отражены все законы системного анализа. Закон развития замкнутых систем здесь наиболее важен, ибо Земля - замкнутая система, и вдруг время от времени она переворачивается с ног на голову. Как управляющая миром элита может рушить сама себя? Может быть, она не правит, а лишь администрирует? Последнее более вероятно.

Значит, теория элит снова нас интересует. Одним из основателей теории элит был Чарльз Миллс, который писал: «Под элитой власти мы понимаем те политические, экономические и военные круги, которые в сложном переплетении группировок разделяют право принятия решений, по меньшей мере, общенациональной важности».

Вильфредо Парето, Чарльз Миллс, Гаэтано Моска сформировали теорию элит. Парето изложил свои идеи в работе «Трактат о всеобщей социологии» (1915 – 1919 гг.). Моска создал свою теорию элит в работах "Правящий класс" (1896 г.) и "Основы политической науки" (1896г., 1923 г.). Роберт Михельс сформулировал закон олигархии как основной кирпич в теории элит. Он считал, что демократия невозможна в принципе, ибо массы неспособны к самоорганизации, они разобщены и могут управляться только посредством олигархического правления.

В концепции «постиндустриального общества» американский социолог Даниел Белл в книге «Грядущее постиндустриальное общество» (1973 г.) описал общество по отношению к владению знаниями. Они структурируют постиндустриальное общество своими носителями. Общество делится на управляющих и управляемых, поэтому власть элиты - это власть информационная, власть знаний. Соответственно, правит в наше время интеллектуальная элита. Ее знания - фундамент власти.

Сегодня подобные элиты не сохраняют, а скорее, сдают Запад. Кстати, мы видим, что теория элит и концепция постиндустриального общества взаимосвязаны между собой. Я думаю, что истинное знание, выводимое из теории элит, - это вопрос о власти и её носителях. Элиты живут в ином мире, страшно далеком от проблем социума, зачастую противостоя этому социуму, иногда просто убивая его. Ведь сегодня кто губит Запад? Часть его же элиты. То же было в СССР, где часть элиты просто сдала его.

Согласно этой теории, обществами правят не нации и социумы, а элиты. Время от времени эти элиты деградируют. Иногда, видимо, им помогают это сделать и постепенно они теряют власть, уходя или на периферию, или в политическое небытие. Но кто их сменяет? Новые элиты, сформированные на периферии, на политических окраинах. Так писал Парето. Именно здесь, в наиболее маргинальных пространствах, окраинных и отстраненных, постепенно формируется та элита, которая со временем берет власть.

Вначале она кооптирует во властную элиту единицы своих агентов. Они подтачивают старые устои, трансформируют уже сложившиеся веками установления базиса и надстройки, ломают духовные ценности, а затем, дождавшись нужного момента, рушат революционным путем старый социум, смещая старые элиты.

Но, мы скажем то, что не сказал Парето: в правящей элите должен быть некто, кто сдаёт её. Иначе никакая периферийная элита не способна смести старую пирамиду. Соль вопроса есть эта «пятая» колона. В ней есть ответ на скрытую суть краха. Сегодня мы раскрыли только часть этой глобальной проблемы, в дальнейших публикациях мы намерены высветить остальные скрытые стороны глобального зла и глобального кризиса Запада.

(Продолжение следует).​