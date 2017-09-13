Киртоакэ написал на двери дома в Колонице: «Долой референдум!» и намекает на возможность выиграть новые выборы

Ольга ЗЛАТАЯ

Муниципальный совет Кишинева принял решение о проведении референдума по отставке Дорина Киртоакэ. По предложению социалистов, его проведут 19 ноября – в день рождения лидера либералов Михая Гимпу. Проголосовали 26 советников – все, кроме либералов, даже те, кто не голосовал год назад, когда социалисты и НЕПМ пытались организовать референдум решением МСК. Последнее слово за ЦИК.

Проект обсуждали около часа. Либералы кипятились, а лидер фракции ЛП Ион Чобану назвал всех лицемерами. Обращаясь к НЕПМ, он сказал, что представители этой партии готовы были предложить решение проблемы – выбор вице-примаров, в том числе со стороны партий альянса, однако выбрали референдум. «Хотите унижаться перед социалистами и Кремлём - вперед. Нельзя так поступать с человеком, который является примером. Это голосование - позор», - заявил он.

Советник от НЕПМ Руслан Кодряну, обычно очень сдержанный, заявил, что пришло время отстраненному мэру ответить перед избирателями: «Вы разрушили город и должны ответить на многие вопросы, в том числе: где деньги из бюджета?». Лидер фракции социалистов Ион Чебан заявил, что кишиневцы на референдуме должны будут ответить на один вопрос: поддерживают ли они отзыв с должности генерального примара Киртоакэ. «Если удастся отозвать примара, весной будут местные выборы», - добавил он, поблагодарив более 80 тысяч жителей столицы, подписавшихся за проведение референдума.

Решение МСК смог принять после того, как апелляционный суд разрешил проведение референдума, отклонив запрос адвокатов Киртоакэ об отмене решения суда первой инстанции. До этого инициативная группа собрала необходимое количество подписей, и ЦИК признал действительными 75 тысяч.

Киртоакэ, находясь под домашним арестом в доме родителей в Колонице, узнал новость и расстроился. На своей страничке в соцсети он выложил фото первого «агитационного панно», и написал, что разочарован советом, назначившим референдум о его отставке на день рождения его дяди (https://www.facebook.com/Dorin-Chirtoac%C4%83-106244906075994/?hc_ref=ARSFMdATlwDH7Nz2Y2CBrKlM8HSu81opwTBKExdD8_zAFxBj8ZTbjhG2FpF0ewyeycg).

«Крашу сегодня дверь, последнее, что осталось сделать в родительском доме, и узнаю, что к аресту и отстранению добавился референдум, - горестно пишет отстраненный мэр. - Это значит, мы в избирательной кампании, и я должен встречаться с избирателями - или как?.. Хорошо, заканчиваем с покраской, к вопросу вернемся в ближайшие дни. А пока у меня уже есть первое агитационное панно».

В том же посте Киртоакэ отметил, что, во-первых, цинично назначать референдум в день рождения Гимпу. Во-вторых, референдум будет «плебисцитом правды», так как за 10 лет его команде удалось добиться очень многого вопреки саботажу социалистов и коммунистов: «Мы смогли поднять столицу несмотря на разрушительное наследие, финансовый крах и замороженные отношения с внешними партнерами. Мы провели реформу и пришли к видимым результатам: геотубы, Валя Морилор, каскадная лестница, пешеходная улица, 200 новых троллейбусов, отремонтированные улицы и т.д.. Инвестиции в пригороды, оборудование больницам, игровые площадки, светодиодное освещение по дороге к аэропорту. И все это с бюджетом, которого хватало только на выживание».

Киртоакэ считает, что в случае провала те, кто инициировал референдум и собирал подписи, должны будут подать в отставку. А вот Гимпу не обиделся на советников, он ищет выход. В телеэфире лидер ЛП заявил, что Киртоакэ не может быть досрочно отстранен путем проведения референдума: есть расхождения между Кодексом о выборах и законом о местном самоуправлении. В главе закона, посвящённого деятельности примара, не предусмотрена возможность отстранения через референдум: «Мы проанализируем и, возможно, обратимся в КС».

Гимпу отметил: Кодекс о выборах предусматривает, что отзыв примара путем референдума возможен в случае несоблюдения им интересов местного сообщества, ненадлежащего исполнения обязанностей, нарушения моральных норм, подтвержденного в установленном порядке. «Что нарушил примар? – спросил он. - Вот от чего должен был отталкиваться судья, который рассматривал просьбу социалистов о регистрации подписей».

Сейчас Киртоакэ под домашним арестом. Он проходит по двум уголовным делам, обвиняется в коррупции и превышении служебных полномочий. Мэр работал девять лет, его мандат истекает в 2019 году.