Глава крупной риэлторской фирмы из Молдовы объявлен в международный розыск

Выдан мандат на арест на 30 суток директора компании "Pro Imobil Grup" Влада Мустяцэ. Он был объявлен в международный розыск. Решение принято судом по запросу прокуратуры, сообщает Аctualitati.md со ссылкой на Deschide.md. Об этом сообщил прокурор Виталие Бусуйок. Мустяцэ фигурирует в деле по уклонению от уплаты налогов.

28 августа в риэлторской компании и в офисах экономических агентов прошли обыски, организованные прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Управлением по расследованию экономических преступлений при МВД в рамках уголовного дела по уклонению от выплаты налогов в особо крупном размере.

Выяснилось, что в компании неофициально работали 80 человек. Средняя зарплата у сотрудников была 2,7 тыс. евро. В 2015 – 2017 годах компания не выплатила государству налогов на сумму в 5 млн. евро.