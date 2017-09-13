Направления главного удара. Выдержит ли президент необъявленную войну?

Итак, продолжением каких событий стал конфликт между президентом и правительством из-за участия молдавских военных в международных учениях?

Безусловным «коньком» и самой сильной стороной (с точки зрения рейтингов и электоральной поддержки) Игоря Додона была пророссийская повестка дня. Хорошие отношения с руководством РФ и достижение решений, выгодных гражданам Молдовы, формирование определенной атмосферы для удачных переговоров с Тирасполем, все это не устраивало ДПМ. Как и антизападная, антинатовская риторика Додона. Вот почему ухудшение отношений с Москвой стали стратегической целью властей. Безусловно, подобные действия диктовались и другими причинами: личными интересами Влада Плахотнюка, а также желанием предоставить Западу доказательства собственной верности и лояльности. Но Игорь Додон был основной мишенью, потому что ПСРМ - главный соперник в борьбе за власть в следующем электоральном цикле.

Инцидент с Дмитрием Рогозиным стал кульминационным событием в этой стратегии. Фактически все завоевания президента-социалиста обесценивались. А Москве показывалось, что ставка, сделанная на Додона, - это ошибка. И в самом деле, никогда еще отношения Кишинева и Москвы не были столь плохими. В результате «российский козырь» в руках Игоря Додона оказался битым.

Второй сильный удар по Игорю Додону был нанесен опять же с помощью КС. Обращение напрямую к гражданам через общенародный референдум – сильный козырь в руках президента. Поэтому отмена референдума, назначенного главой государства на 24 сентября, стало очень чувствительным политическим поражением для Додона.

Это не только флаг, вырванный у политика из рук, но и удар по авторитету, разочарование электората. Срыв плебисцита превратился в повод гражданам махнуть на президента рукой. Дескать, ничего он не может, и ждать от него в дальнейшем чего-то бессмысленно.

Существуют и такие интерпретации, что Игорь Додон и его окружение сами спланировали все дело так, чтобы референдум не состоялся. Типа «видите, мы хотели, но злодей Плахотнюк ставит палки в колеса».

Возможно ли такое?

Ясный ответ на этот вопрос мы получим очень скоро. Сейчас же для нас важно, что у Игоря Додона был отнят очень важный инструмент в политической борьбе, его же инициативу обернули против него же, а в общественном сознании формируется образ президента-неудачника, «слабака».

Разумеется, продолжением атаки ДПМ против главы государства и стал новый инцидент вокруг командирования военных на учения.

Уже высказано много разных оценок в связи с этим конфликтом. Обсуждать вопрос, имел ли право президент запрещать военным участие в учениях, или кто прав с юридической точки зрения, правительство или глава государства, не имеет смысла. На эти вопросы есть однозначные ответы. В законе о национальной обороне, в статье 33, п.3 сказано: «Участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается Главнокомандующим Вооруженными силами».

Подтверждением того, что в правительстве четко осознавали, что идут на нарушение закона и используют двусмысленные и формальные интерпретации в борьбе с президентом, является сам характер действий кабмина. Внезапное внесение вопроса о командировании военных на учения и выход в тот же день специального выпуска «Монитрул офичиал», где публикуются государственные акты, после чего они вступают в силу.

По существу эти действия являются способом отстранения президента от управления армией и выполнением функции главнокомандующего. Игорь Додон это назвал попыткой «узурпации власти». На то, что все остальные интерпретации происшедшего являются второстепенными, включая геополитику и отношения с НАТО, указывает высказывание Андриана Канду. Спикер часто озвучивает послания обществу от лидера ДПМ и он подчеркнул, что «Додон неверно понял понятие главнокомандующего вооруженными силами». Правильным пониманием функций и роли главнокомандующего обладает только молдавские демократы, во главе с Владом Плахотнюком.

Поскольку инцидент с отбытием военных на учения еще не исчерпан, и Игорь Додон потребовал отставки руководства министерства обороны и возбуждения служебного расследования, то пока рано говорить о том, чем все закончится.

Но цель действий ДПМ слишком очевидна: армия – это единственная силовая структура, которая не находится в полном подчинении демократов. И они сделают все, чтобы добиться своего. А бонусом будет тотальная дискредитация Игоря Додона.

За «базар» ответишь

Как уже указывалось, есть и дополнительные подтверждения того, что ДПМ развернула против Додона и социалистов «военную кампанию».

Никого не должно смущать, что инициаторами некоторых действий не является сама ДПМ. Демократы часто ловко используют чужие инициативы в своих интересах. Вспомним, что с иском в КС об объявлении референдума от 24 сентября незаконным обратились либералы.

Поэтому не должно удивлять, что с обвинением Додона в преступлениях в генпрокуратуру обратились не представители ДПМ, а партии "Действие и солидарность" Майи Санду. Они потребовали, чтобы генпрокуратура начала расследование по двум статьям Уголовного кодекса "измена родине" и "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни". Кто является конечным бенефициаром демарша против президента, ясно заранее, так как известно, кто обладает решающим влиянием на эту структуру.

Другой эпизод. Центр политик и реформ (CPR Moldova) обратился с запросами в разные инстанции с целью установить роль Игоря Додона «в процессе приватизации гостиницы «Кодру», в бытность министром экономики». Сейчас неправительственная организация подала иск в суд на министерство экономики и инфраструктуры из-за отказа предоставить информацию о процессе приватизации объекта. Хорошо известно, что владельцем гостиничного комплекса была фирма, аффилированная Владу Плахотнюку. Но еще в прошлом году Finpar Invest продала актив «Moldova Agroindbank».

Таким образом, опять главный удар наносится не по молдавскому олигарху, а Игорю Додону.

Следующий, более забавный эпизод. Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства решил «вызвать на ковер» Игоря Додона в связи с высказыванием "Мы не базарные бабы". Слова прозвучали на пресс-конференции 29 августа. С иском в совет обратилась ее член Оксана Гуменная. По ее мнению, слова, сказанные президентом в адрес правительства, имеют дискриминационный и оскорбляющий достоинство женщин характер. И 22 сентября совет рассмотрит дело о дискриминации по критерию пола и возраста в связи с высказыванием Игоря Додона.

Есть все основания полагать, что все атаки на президента, которые мы наблюдаем сейчас, это «залп артиллерии», после которого последует решающее наступление.

Война была предсказуемой

Однако все эти действия ДПМ и ее сателлитов являются вполне ожидаемыми.

Что важно, Игорь Додон фактически сам создал подобную ситуацию и развязал руки демократам. Это случилось, когда ПСРМ проголосовала вместе с ДПМ за переход на смешанную избирательную систему.

Демократы, несмотря на шумную кампанию в СМИ, никогда бы не решились самостоятельно проголосовать в парламенте за изменения в избирательном законодательстве. Потому что это было бы наглым вызовом не только для всего общества, но и для их западных покровителей, которые однозначно выступали против реформы избирательной системы.

Однако участие в голосовании ПСРМ придало законодательной инициативе определенный вес, «пристойность» и достаточность. Разумеется, ПСРМ может представить немало доводов, объясняющих почему смешанная система им выгодна. Но это было стратегической ошибкой, потому что реформа дала шанс ДПМ и олигарху сохранить власть. А как только появилась законодательная основа и перспектива, главной задачей демократов стало уничтожение конкурентов. А сегодня для демократов Игорь Додон и ПСРМ - главное препятствие на пути к достижению власти в будущем.

И на то, что после совместного голосования начнется война на уничтожение, указывал опыт «сотрудничества» ДПМ с другими молдавскими партиями. В числе жертв - бывшие партнеры по альянсу и ПКРМ. Теперь, после томления в жарких «объятиях» Плахотнюка, эти партии имеют рейтинг в 2-3%. В борьбе за власть нет места слабости, и олигарх не делает исключений ни для кого.

А также следовало иметь в виду, что после голосования ПСРМ за смешанную систему, Игоря Додона и социалистов начнут атаковать и из лагеря оппозиции, слева и справа, будут обвинять в «сговоре» с олигархом. Все это дезориентирует и деморализует протестный электорат.

Опять же единственной силой, кто в этой ситуации выигрывает, является ДПМ. И демократам только остается дальше грамотно использовать в своих интересах нападки оппозиционеров на социалистов.

Рубикон Игоря Додона

Ситуация, которая сложилась вокруг отправки молдавских военных на учения вод эгидой НАТО в Украине, требует от Игоря Додона принять судьбоносное решение. Поскольку ему и ПСРМ открыто объявлена война, то выбор у него совсем небольшой. Как говорил Макиавелли, "Войну нельзя избежать. Её можно лишь отстрочить к выгоде своего противника".

Поскольку режим покусился на последний рубеж – функции главнокомандующего, то дальнейшее отступление уже невозможно.

Особенность момента еще и в том, что фактически за время правления евроинтеграторов во главе с Владом Плахотнюком в Молдове уничтожены, коррумпированы или функционируют не в интересах народа почти все государственные институты.

В парламенте процветает политическая проституция, «депутатов покупают как поросят на рынке». Партии скомпрометированы и утратили поддержку граждан. Правительство обслуживает интересы крупного бизнеса, разрушает социальную, медицинскую сферу, образование, не отчитывается за бюджетные деньги, и они разворовываются. Конституционный суд также скомпрометирован, так как участвует в политической жизни, и, вопреки Основному закону, признал госязыком румынский.

Главные СМИ страны монополизированы и обслуживают правящую группировку, занимаясь дезинформацией и шельмуя политических оппонентов.

Правоохранительная система недееспособна и обслуживает интересы криминала, что доказывает ситуация вокруг «кражи века» и последние скандальные смерти в тюрьмах, фальсификация показаний в судах.

И это лишь часть общей картины упадка молдавского общества. Если процесс не остановить, то произойдет полное разрушение государства.

Но сейчас есть и что-то поважнее: уступить в вопросе контроля над армией, означает сделать возможным силовой вариант решения приднестровской проблемы.

Так готов ли Игорь Додон перейти свой Рубикон? Или разделит судьбу остальных молдавских политиков-плакальщиков?

Сергей ТКАЧ