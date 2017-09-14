Влад Плахотнюк знал, что Игорь Додон не утвердит кандидатуру Еуджена Стурзы на должность министра обороны

«Председатель Демократической партии знал, что молдавский президент не утвердит кандидатуру Еуджена Стурзы на должность министра обороны. Глава государства объявил, что не утвердит эту кандидатуру и при повторном выдвижении. Похоже, ситуация уже преодолела точку, при которой политический мир можно было бы еще сохранить. Но ведь именно этого и добивались», — пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает портал ТРИБУНА, журналист отмечает, что «некоторые молдавские политические комментаторы считают, что в итоге на должность министра обороны назначат человека, который будет удобен и социалистам, и демократам». «Ошибаются! Это не прекрасно отрежиссированный спектакль. Повторяю, в Молдове началась тотальная политическая война, которая приведет к сокращению полномочий президента Додона», — уточняет он.

Виктор Никитуш напоминает, что «наряду с объявлением имени кандидата на пост министра обороны, Влад Плахотнюк заявил, что парламентское большинство внесет поправки в Конституцию, и введет в текст Верховного закона положение о стратегическом курсе Республики Молдова – о европейской интеграции». «Эта поправка будет внесена. Уверен, что наряду с этой поправкой будут введены и другие — как например, о полномочиях президента. Достаточно много людей считают, что у нас, для парламентской республики, у президента слишком много полномочий», — отмечает он.

Журналист также утверждает, что «политический Рубикон пройден». «Мы станем свидетелями политической войны, в результате которой прояснятся полномочия президента страны, и раз и навсегда будет установлен курс Республики Молдова на Запад», — считает он.

Кристина Пендя