Закон против демократии: как разрешится кризис власти в Молдавии

Конфликт между президентом и правительством Молдавии парализует политическую жизнь страны. Определять того, кто останется, должен народ. Но не сейчас.

Лебедь и рак

Вот уже много месяцев в стране развивается конфликт между выступающим за нормальные отношения с Москвой президентом Игорем Додоном и коалицией проевропейских партий, контролирующих парламент с правительством, и считающих, что Кишинев должен быть с теми, кто конфликтует с Москвой. Последним проявлением этого противостояния стала, безусловно, самоволка молдавских военных — вопреки приказу президента (он же верховный главнокомандующий) 57 молдавских военных по решению правительства отправились на учения на Украину.

Игорь Додон рвал и метал.

"Мы получили новое подтверждение того, что нынешняя молдавская власть под руководством демократов намерена выполнять любые указания заокеанских политических партнеров, чья цель — включение молдавской армии в натовскую обойму, пусть даже на неофициальном уровне", — заявил он.

Уволить и.о. министра обороны за такой проступок Додон не может (по крайней мере, пока), зато может не одобрить. Так, он уже отказался утвердить министром обороны предложенного правительством вице-председателя Европейской народной партии Молдовы Евгения Стурзу.

"Я просил профессионального военного, а правительство предлагает мне получателя грантов. Я не могу принять такую кандидатуру, потому что она некомпетентна в военной области, а также имеет сомнительный опыт в кабинетах министров Филата и Лянкэ", — отметил Игорь Додон.

Помимо конфликта вокруг армии, президент и парламент сталкиваются и по многим другим вопросам. Например, по мандату российских военных в Приднестровье (парламент хочет его аннулировать), а также по вопросу внешнеполитического курса. Представители правящей Демократической партии уже заявили о том, что хотят закрепить в конституции единственно возможный путь республики — евроинтеграцию.

Дабы "весь мир четко понимал, что курс, которого мы придерживаемся, — это евроинтеграция, и все государственные институты действуют только в этом направлении, вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем, или от чьих-либо интересов", как отметил Владимир Плахотнюк, являющийся одновременно лидером Демпартии, крупнейшим олигархов и де-факто управляющим страной.

Обуздать или уволить?

Теоретически у Плахотнюка и компании для этого есть все возможности — проевропейские партии в совокупности наберут конституционное большинство. Однако оппозиция в лице социалистов считает, что в этом вопросе нужно руководствоваться не законным правом, а демократическими нормами.

"Стратегический вектор развития страны может и должен определять только народ Молдавии на всенародном референдуме. Эти изменения не может навязывать народу партия, получившая на парламентских выборах чуть больше 15% и занявшая на этих выборах лишь четвёртое мест", — отмечают в Соцпартии.

И говорят, что сами хотят в Евразийский союз.

"Только этот курс способен обеспечить восстановление экономики страны, снижение цен на энергоносители для Молдавии и возвращение молдавских товаров на традиционные рынки. За этот курс, по всем опросам общественного мнения, выступает большинство граждан страны", — утверждают в партии.

А для того, чтобы популярно объяснить власти кто есть власть, они намерены провести 24 сентября масштабные акции протеста, которые возглавит лично президент.

Теоретически у Плахотнюка и его правительства есть как минимум два варианта разрешить свои противоречия с президентом законным путем. Во-первых, через дальнейшее выхолащивание президентских полномочий через соответствующие законы. Так, премьер-министр страны Павел Филип заявил, что его правительство готово взять на себя дополнительные полномочия, чтобы деблокировать участие молдавских войск в учениях за рубежом.

"Так не может продолжаться дальше, — заявил он. Необходимо найти решения, чтобы не подставлять военнослужащих. Коллеги должны найти формулировку для внесения поправок в закон об обороне, чтобы эти решения принимались правительством и парламентом, как и положено в парламентской стране".

Во-вторых, через элементарный импичмент двумя третями голосов. Благо президент Додон дал для этого повод — он заявил, что не будет подписывать ни один антироссийский законопроект, даже в случае повторного внесения.

"В Конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам", — отметил президент.

С высокой долей вероятности парламент выберет один из двух этих вариантов, однако это будет ошибкой, ведь "законные варианты" могут выйти правительству боком. Проблема в том, что легитимность нынешнего парламента вызывает вопросы. Со времен его избрания в 2014 году общественные настроения, мягко говоря, сильно изменились.

Число сторонников евроинтеграции резко снизилось (отчасти потому, что молдаване получили самое желанное от этой интеграции — румынские паспорта и возможность свободно работать в ЕС, а отчасти потому, что евроинтеграторы дискредитировали себя усугублением экономического кризиса и разгулом коррупции), а сторонников восстановления отношений с Москвой — выросло. В этой ситуации даже законный импичмент Додона сделает его героем и жертвой, и социалисты монетизируют этот имидж уже на следующих парламентских выборах.

Пусть решают люди

В приличных странах такого рода конфликт между президентом и правительством, требующий изменения законодательства, решается путем народного волеизъявления. Референдума или, что еще лучше, выборов. Можно, конечно, дождаться очередных выборов (которые должны пройти до конца 2018 года), однако может ли Молдавия позволить себе годовой паралич власти? Вряд ли. Поэтому некоторые эксперты уже призывают провести в стране досрочные парламентские выборы. Которые и решат, кому править в Молдавии.

Какой исход этого противостояния будет выгоден для Молдавии? В чистом виде, конечно, победа Додона. Вопреки мнению западной пропаганды, Додон является не пророссийским, а промолдавским политиком. Он и его политическая сила не будут отстаивать ни присоединение к Румынии, ни превращение страну в антироссийский форпост Запада, ни троллить Москву через приднестровский вопрос, а станут выступать за молдавские национальные интересы. Подразумевающие евроинтеграцию страны при одновременном сохранении теснейших политико-экономических отношений с Москвой.

Более того, у Додона сейчас есть все шансы взять верх на выборах. Во-первых, он имеет право распустить парламент — его композиция сейчас отличается от той, которая имела место в результате выборов, а это нарушение конституции. Во-вторых, по мнению политолога Владимира Брутера, социология ему благоволит — в случае досрочных выборов его социалисты могут получить до 50% голосов.

Однако Молдавия сегодня является заложницей большой геополитики, российско-западного противостояния. И победа пророссийских сил в стране, находящейся между Румынией и Украиной, сделает ее объектом беспрецедентного давления со стороны Запада, причем при крайне ограниченных возможностях помощи со стороны Москвы.

Давления не будет только в том случае, если процессы российско-германского сближения (начавшиеся на украинском поле) продолжатся, если Москва и Брюссель перестанут рассматривать всю ситуацию в Молдавии (включая приднестровский конфликт) как некую "войну на периферии" и "игру с нулевой суммой". Поэтому, возможно, лучше все-таки рискнуть годичным параличом власти и немного подождать. На такой вариант, возможно, согласится и Плахотнюк, который попытается за этот год максимально уронить рейтинг Додона.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ.