Изменить Конституцию до парламентских выборов – нереально, мнение

Процедура изменения Конституции путём включения в неё ссылки, указывающей, что стратегической ориентацией Республики Молдова является европейская интеграция, не так проста, даже если в парламенте и найдётся необходимое количество депутатов, которые за неё проголосуют. Проект должен пройти через Конституционный суд и быть направлен президенту, чтобы он его промульгировал. Об этом в эфире передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ заявил секретарь главы государства Ион Чебан, передаёт IPN.

По его словам, скорее всего, в законодательном собрании найдётся количество депутатов, необходимое для голосования за эту инициативу. „Думаю, что до очередных или досрочных парламентских выборов это изменение практически нереально. Конечно, если они не инициируют процедуру импичмента в отношении главы государства”, - отметил Ион Чебан.

По его мнению, из-за отсутствия осязаемых результатов внутри страны властям приходится постоянно сталкивать между собой внешних игроков, поэтому они и выступили с этой инициативой. „Любая инициатива такого характера, имеющая последствия государственного уровня, не может обсуждаться без мнения народа”, - заявил Ион Чебан.

Говоря о референдуме об отставке генпримара муниципия Кишинёв Дорина Киртоакэ, Ион Чебан отметил, что могут возникнуть различные препятствия для его проведения, в частности, связанные с избирательными бюро и списками избирателей. „Чтобы примар был отстранён от должности полностью и после этого больше не мог баллотироваться на этот пост, должно проголосовать столько же людей, сколько проголосовало за его назначение, плюс ещё один человек”, - пояснил Ион Чебан.

По мнению Чебана, если референдум не будет признан состоявшимся из-за недостаточного количества проголосовавших избирателей или по иным причинам, то через две недели Дорин Киртоакэ вернётся на пост примара.

Во вторник, 12 сентября, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк объявил о том, что ДПМ намерена инициировать процедуру изменения Конституции Республики Молдова путём включения в неё ссылки, указывающей, что стратегической ориентацией страны является европейская интеграция. В то же время, Партия социалистов выступила с заявлением, осуждающим инициативу ДПМ, и, в свою очередь, высказалась за присоединение Республики Молдова к Евразийскому экономическому союзу.

12 сентября Кишинёвский муниципальный совет утвердил дату проведения местного референдума об отзыве Дорина Киртоакэ с должности генерального примара. Жителей столицы и пригородов ждут на избирательных участках 19 ноября. Решение было принято голосами 26 советников из 51. Инициатива исходит от Партии социалистов Республики Молдова.