Оптимизм власти, реализм европейцев и лицо попроще

В последнее время в молдавских СМИ мелькает много оптимистичных заявлений о будущем отношений Молдовы с Европейским союзом – от возможности получения перспективы вступления, до подачи заявки на вступление в ближайшем будущем, а все эти заявления вызваны показным оптимизмом представителей власти, который кажется несколько преувеличенным.

Отношения Молдовы с ЕС переживают не лучшие времена. Особенно они испортились после того как власть проигнорировала предупреждение ЕС и изменила избирательную систему. После изменения избирательной системы послания из Брюсселя были довольно жесткими – от прекращения финансирования до пересмотра Соглашения об ассоциации.

Возможно, оптимизм власти основан на создающейся геополитической конъюнктуре. На фоне намерения Украины вступить в НАТО, возрастает интерес России к Молдове, как к инструменту, который можно использовать против НАТО и ЕС. В этих условиях, логично предположить, что возрастет и интерес НАТО и ЕС к Молдове. Но если власть думает, что этого достаточно для оптимистических заявлений в связи с молдавско-европейскими отношениями, и что это можно конвертировать в политические дивиденды в свете предстоящих в 2018 году выборов, то она глубоко ошибается. ЕС не может оказывать поддержку государству, которое не выполняет даже минимальных условий. В нашем случае, речь идет о внедрении Соглашения об ассоциации, и этот процесс не должен носить формального характера, а давать реальные результаты. Если наша власть этого не поймет, тогда Молдова будет лишена возможности сблизиться с ЕС.

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявлял, что самым важной задачей для власти Республики Молдова является сосредоточиться на реальном внедрении реформ. Таково было его предисловие к Брюссельскому саммиту «Восточного партнерства», который вскоре должен состояться. С таким же посылом выступил и евродепутат Зигфрид Мурешану, который отметил в одном интервью, что разговоры о вступлении Молдовы в ЕС будут уместны лишь «когда Молдова проведет необходимые реформы, и станет стабильной экономикой, с улучшенным уровнем жизни, с достойным уровнем жизни рядовых граждан, и с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест». С такими же посланиями ранее выступали и бывший посол ЕС в Кишиневе Пиркка Тапиола, и представители ЕНП, и ряд других европейских высокопоставленных лиц. Итак, европейцы четко говорят о том, чего они ждут от нас – адекватного внедрения положений Соглашения об ассоциации и явных результатов реформирования и демократизации государства.

К сожалению, наша власть как будто не понимает этих вещей, и не секрет, что все, что касается реформ и демократизации, у нас либо инсценировано, либо стоит на месте. И к сожалению все это напрямую бьет по национальным интересам Республики Молдова, лишая нас реальных шансов жить в по-настоящему европейском, современном и процветающем государстве.

В создавшейся ситуации, думаю, необходимо изменить акценты, или как недавно говорил, подчеркивая необходимость адекватного внедрения Соглашения об ассоциации, лидер ППДП Андрей Нэстасе — «сделайте лицо попроще, забудьте о геополитической риторике, и внедряйте Соглашение об ассоциации».

Думитру Спэтару