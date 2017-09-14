Яценюка обвинили в убийствах молдаван: опознали на фото

Экс-премьера Украины Арсения Яценюка подозревают в участии в приднестровском конфликте.

Согласно материалам экспертно-криминалистического центра МВД России по Кабардино-Балкарской Республике, Яценюка идентифицировали по фотографии. На снимке запечатлена группа украинцев из УНА-УНСО, воевавших на стороне Приднестровья против официального Кишинева.

Несколько страниц из следственного материала опубликовала сегодня, 13 сентября, пресс-секретарь главы партии Яценюка «Народный фронт» .На одном из снимков следователи опознали Яценюка. На тот момент ему было около 19 лет. Как выяснилось, в этом возрасте он убивал молдаван.

Во время приднестровского конфликта украинские националисты поддерживали Тирасполь. Ранее суд в Ессентуках распространил материалы, в соответствии с которыми Яценюк воевал в Чечне против России в составе украинского отряда.

- С целью "всестороннего и объективного расследования" "чеченской дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО в 1992 году в Приднестровье. На ней "росэксперты" смогли идентифицировать Арсения Яценюка, - написала пресс-секретарь главы «Народного фронта» Ольга Лаппо в Facebook.