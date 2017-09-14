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Главной сенсацией «Новой волны» стала фееричная победа молдавской группы DoReDos
14.09.2017

Молдавская группа DoReDos одержала неожиданную победу в международном музыкальном конкурсе «Новая волна».

DoReDos поделила первое место с представителями Узбекистана и Армении. Еще вчера позиции группы выглядели слабее.

После первого конкурсного дня, когда участники исполняли мировые хиты, с композицией Bella ciao DoReDos вышла на первое место. Но на второй день, где пели народные песни, наша группа выбрала для выступления песню Constantine, и ее обошли на 1 балл участники из Армении и Узбекистана.

Победу DoReDos в третьем туре одержала со своей композицинй Funny Folk, с ней группа участвовала в национальном отборе на "Евровидение-2016". Она принесла DoReDoS 121 балл. Молдавская группа оказалась единственной из всех участников, набравшей в заключительном туре максимальное количество баллов.

По итогам трех дней выступлений DoReDoS, Сардор Милано (Узбекистан) и Эрна Мир (Армения) набрали по 362 балла.  Выбор победителя остался за председателем жюри конкурса композитором Игорем Крутым. Он отдал символический 1 балл молдавской группе.

DoReDos  возникла в 2011 году в Рыбнице. Через несколько лет участники группы - Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца - переехали в Кишинев.

- Стать финалистами «Новой волны» мы мечтали, как минимум, лет пять, - поделились пораженные своей победой музыканты.

Входящий в состав жюри певец Филипп Киркоров заявил, что следующим шагом для DoReDos должно стать участие в «Евровидении». 


 
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