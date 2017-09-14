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Лидер партии: Нам стоит подумать об едином кандидате от проевропейских сил
14.09.2017

Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) приняла решение проголосовать «за» референдум по вопросу отстранения Дорин Киртоакэ еще когда о нем только заговорили.

Корреспонденту портала ТРИБУНА, лидер ЛДПМ Виорел Чиботару заявил, что партия с самого начала поддерживала эту инициативу, и даже давала указания либерал-демократу в КМС Адриану Кулаю.

«Теперь нам нужно подождать и посмотреть, обретет ли этот референдум очертания, и состоится ли он вообще. Я имею в виду решение ЦИК. Думаю, что этот референдум вызван недовольством работой примэрии и примара. Это уже не стоит обсуждать, тем более что в примэрии у нас полный хаос. Недовольство граждан настолько велико, что необходимо предпринимать меры – демократические, с участием граждан», — заявил либерал-демократ.

В связи с возможными досрочными местными выборами, Виорел Чиботару заявил, что ЛДПМ рассмотрит ситуацию. «Сейчас преждевременно об этом говорить. Этот вопрос решат наши партийные органы. Хочу подчеркнуть, что в этом случае, ЛДПМ будет работать в команде. Мы проконсультируемся с другими проевропейскими, оппозиционными силами.

Положение немного изменилось, в том числе для ЛП. Повторяю: мы будем работать в команде, обсудим, и скорее всего, выдвинем общего кандидата от проевропейских правых сил. Ставки снова будут высокими, мы не хотим отдавать Кишинев этому двуглавому дракону – альянсу между ДПМ и ПСРМ. В Кишиневе не могут победить пророссийские, антидемократические левые силы, не должны, никогда такого не было. Думаю, что всем проевропейским демократическим силам следует объединить усилия и выдвинуть единого кандидата», — отметил он.

Андриана Кептине


 
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