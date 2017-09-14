Майя Санду покинула зону двусмысленности, отказавшись от унионистского месседжа, аналитик

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду покинула зону двусмысленности, назвав нереалистичным, чтобы Евросоюз позволил объединение Республики Молдова с Румынией. Об этом заявил политолог Корнелиу Чуря в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По его словам, в течение некоторого периода Майя Санду сохраняла некую двусмысленность в отношении унионизма. Находясь в роли лидера правых сил, она желала объединить обе стороны: и проевропейских правых-молдовенистов, и правых-унионистов.

В то же время политолог считает, что Майя Санду ничего не должна тем унионистам, которые отдали ей свой голос на предыдущих выборах, потому что она не обещала им объединение с Румынией. Лидеру ПДС следовало сохранить эту двусмысленность и в дальнейшем, но, вероятно, она была вынуждена определиться со своей позицией. „Наконец, появляется место для новой правой партии, которая на этот раз будет унионистской”, - отметил Корнелиу Чуря.

Председатель ассоциации „ Onoare, Demnitate și Patrie” (Честь, достоинство и Родина; ODIP) Влад Билецкий выразил глубокое разочарование в связи с этими заявлениями Майи Санду по целому ряду причин. Во-первых, лидер ПДС рассчитывает на голоса унионистов и воспользовалась ими в ходе президентской кампании, но не берёт на себя никаких обязательств перед теми, кто желает объединения с Румынией. „Майя Санду опаснее, чем Игорь Додон. Ведь Додон открыто выступает против объединения и, осознаёт он это или нет, укрепляет унионистскую идею”, - говорит председатель ODIP. По его мнению, случай Майи Санду порождает определённые подозрения, и она является сторонницей полумер.

На съезде своей партии Майя Санду назвала нереалистичным, чтобы Европейский союз позволил одному из его государств-членов „поглотить” коррумпированную и разделённую территорию, где отсутствует правовое государство.