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Жаркие дискуссии вокруг референдума по отстранению Дорина Киртоакэ
14.09.2017

В то время как муниципальные советники-социалисты, инициировавшие референдум по отстранению от должности генпримара муниципия Кишинёв Дорина Киртоакэ, считают этот референдум шансом для кишинёвцев, советники от ЛП утверждают, что у этого мероприятия нет шансов на успех. Такие мнения прозвучали в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

Мунсоветник от ПСРМ Виктор Поляков заявляет, что референдум является не политической игрой, как об этом спекулируют в публичной сфере, а предоставленной жителям муниципия демократической возможностью высказать своё мнение по поводу того, как примар руководит городом. „Референдум связан с проблемами, существующими в муниципии Кишинёв”, - отметил советник.

Советник от Либеральной партии Ион Чебану заявил, что у социалистов нет никаких шансов на успех референдума. „Это их третья или четвёртая попытка организовать референдум. Другого проекта для муниципия у них не было и нет. Они пытались выиграть примэрию на выборах и потерпели неудачу, и теперь, если им не удалось войти через парадную дверь примэрии, они пытаются сделать это через окно”, - говорит советник от ЛП.

Мунсоветник от политической партии „Наша партия” Илиан Кашу отметил, что референдум действительно является демократической процедурой, но его следует соотносить с политическими реалиями Республики Молдова. „Мы живём в захваченном государстве, и поэтому я думаю, что нелогично говорить о демократическом результате этой процедуры”, - говорит Илиан Кашу.

По мнению независимого муниципального советника Иона Штефэницэ, проблема примара Дорина Киртоакэ заключается в том, что он не сумел обеспечить разделение труда в подчинённых ему структурах. „Он терпел таких чиновников, которые считали деньги у себя на столах, а не сидели над градостроительными планами, работая над развитием города”, - говорит Штефэницэ.

Во вторник, 12 сентября Кишинёвский муниципальный совет утвердил дату проведения местного референдума об отзыве Дорина Киртоакэ с должности генерального примара. Жителей столицы и пригородов ждут на избирательных участках 19 ноября. Решение было принято голосами 26 советников из 51. Дорин Киртоакэ является первым заместителем председателя Либеральной партии. В его отношении ведётся следствие в рамках ряда уголовных дел о коррупции и злоупотреблении влиянием. Киртоакэ заявляет о своей невиновности.

Сбор подписей для референдума об отзыве генпримара столицы был инициирован Партией социалистов Республики Молдова.


 
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