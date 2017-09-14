Как в Молдове взвинтили цену на загранпаспорт, который стал дороже европейского

- Сегодня ходили менять загранпас­порт ребенку. Заплатили 650 леев, - написала в соцсетях жительница Кишинева Екатерина Куланова. - А теперь приведу цены в европейской Болгарии:

- Дети до 14 лет (первый загранпас­порт) - 100 леев.

- Дети до 14 лет (замена паспорта) - 200 леев.

- Взрослые 14-58 лет - 400 леев.

- 58-70 лет - 200 леев.

- 70 лет и старше - 100 леев.

- Инвалиды - 30 леев.

У нас в Молдове вдвое дороже. Это нормально?!

Паспорта не подешевели даже после требования премьер-министра

О том, что это ненормально, говорил даже экс-премьер Кирилл Габурич в 2015 году, после того как оформление биометрических паспортов подорожало на 150 леев, до 850 леев. Кирилл Габурич тогда обратился к Павлу Филипу, нынешнему премьеру, который в то время занимал должность министра информационных технологий и связи. Премьер Габурич потребовал пересмотреть цены на паспорта и удостоверения личности.

- Подобные услуги оказывает исключительно госпредприятие Registru, которое и устанавливает цены. Стоимость документов слишком высокая, при том, что эта услуга для народа, а не для заработка. Складывается впечатление, что срок в 30 дней введен умышленно, чтобы люди в преддверии отпусков заказывали документы в более короткий срок, за который вынуждены платить дополнительно, - сказал тогда Габурич.

По его словам, необходимо пересмотреть методологию и расчет подготовки документов, чтобы они выдавались по более приемлемым ценам. Но в ответ глава МИТС Павел Филип сказал, что государство и так предприняло немало усилий для уменьшения стоимости документов.

- Когда я стал министром, стоимость загранпаспорта составляла 2,2 тысячи леев. С тех пор мы предприняли ряд мер по оптимизации расходов, - сказал министр.

«Сильный» не значит дорогой

Таким образом, требование премьер-министра не удовлетворили, и цены на биометрические паспорта не изменили. Сейчас оформление биометрического загранпаспорта для взрослых обходится в 850 леев за 30 дней, 1490 леев – за 5 дней, 2980 леев – за час. Гражданам Молдовы, находящимся за границей, в дипмиссиях и консульствах, за паспорт надо выложить 30 евро за изготовление паспорта за 30 дней и 53 евро - за 5 дней. Интересно, вернее, возмутительно то, что скидки для детей – незначительные. Так, детям до 7 лет биометрический паспорт изготовят за 30 дней за 650 леев, за 5 дней – за 1140 леев и за час – за 2280 леев.

Для сравнения: паспорт в Германии с 32 страницами стоит 60 евро (1267 леев) для лиц старше 24 лет. Паспорт с 48 страницами для часто путешествующих стоит 82 (1731 лей) евро. В Великобритании стоимость получения паспорта составляет 46 фунтов стерлингов (1080 леев). При этом паспорта выдаются в срок от 24 часов до 7-10 дней. В соседней Украине, в случае оформления в течение 20 рабочих дней, стоимость паспорта составляет 557 гривен (378 леев).

Биометрический загранпаспорт Молдовы попал в топ самых «удобных» для путешествий документов мира. Так, в рейтинге компании Henley&Partners — индекс визовых ограничений – наша страна заняла 54-е место. Обладатели молдавского биометрического паспорта могут посетить без виз 102 страны. Для сравнения: граждане с румынскими паспортами могут свободно ездить в 153 страны мира. Таким образом, можно сказать, что у нас достаточно «сильные» паспорта. Тем не менее: на стоимость паспорта это никак не влияет, поэтому объяснить этим высокую стоимость документа нельзя.

Технология производства дешевая, а стоимость материалов – смехотворная

О том, почему же тогда у нас такие дорогие биометрические заграничные паспорта, мы поговорили с экономическим экспертом Сергеем Унгуряну.

- Во-первых, потому, что у нас мало контроля и отсутствует прозрачный механизм составления цены на биометрические паспорта. Registru очень редко публикует все свои затраты и составляющие цены, в том числе на биометрические паспорта. У них есть определенная возможность заработать больше денег на населении. Они эти механизмы зарабатывания денег и используют. Особенно это заметно на примере массовых нужд населения, каковым является паспорт. Недавно мы говорили про замену водительских прав, которые сейчас очень дорогие. Это опять же говорит о том, что в этом бизнесе нет контроля, вернее, контроль есть только у определенных лиц, которые контролируют данное ведомство. Это монополия, и никто не ставит вопроса о том, как сделать паспорт дешевле и почему у нас цены, как за границей и даже дороже, - отметил Сергей Унгуряну.

Отвечая на вопрос, мог бы биометрический паспорт быть дешевле, эксперт подчеркнул, что, конечно, он и должен быть дешевле.

- Технология производства этих документов уже настолько дешевая, что цена на них должна быть как минимум вдвое меньше. Себестоимость низкая! Я даже видел в международных отчетах, что в переводе на леи себестоимость должна составлять не более 350-400 леев, и здесь речь идет о кратчайших сроках. Для более длительных выше, поскольку нет срочности. Цена самих материалов – смехотворная, в пределах 100 леев. Самое дорогое - это регистрация и криптование информации в чипы, но и это не такая уж дорогая технология, - сказал Сергей Унгуряну.

Однако, по его словам, на каждом этапе производства паспорта у нас вводят ценовые надбавки, которые никто не контролирует. Поэтому необходим аудит, чтобы стало понятно, как формируются цены на услуги для больших масс населения.

- Особенно в случае с монополистом, который единственный уполномочен выдавать такие документы, - подчеркнул эксперт.

рис. Катерина Мартинович

ВОПРОС ДНЯ

Почему молдавский заграничный паспорт такой дорогой?

Андрей КЫВЫРЖИК, председатель общественного объединения «Соотечественники Гагаузии»:

- Любая структура, которая является монополистом, имеет соблазн установить те цены, которые ее устраивают.

Дмитрий НИКОЛАЕВ, преподаватель спортивных танцев:

- На этом навариваются государственные структуры! Они в убыток себе ничего не делают, привыкли только обманывать народ!

Виктор ЗУБЧУК, преподаватель:

- Даже не знаю... Думаю, для того чтобы было чем платить зарплату работникам паспортных столов. Ну и, на развитие, конечно.

Мария ОЛАРУ, логист:

- Обычно в стоимость товара входят затраты на используемые материалы и оплату труда. Проще говоря, работникам Regidtru тоже надо что-то есть и платить за «коммуналку».

Николай РУСУ, копирайтер:

- А чего все недовольны? Паспорт биометрический, с усиленной защитой, меньше шансов, что его подделывать будут. Зато больше возможности для путешествий. А что цена высокая, так это смотря с чем сравнивать.

Ирина ВОРОНЦОВА, менеджер:

- Вы давно покупали что-то по себестоимости? 3 евро — это цена изготовления паспорта, причем делают его не в Молдове, а в ЕС. Надо еще доставить его сюда — это дополнительные расходы. И работа по внесению данных тоже денег стоит.

ZAIKA, посетитель сайта KP.MD:

- Мы живем в самой прекрасной стране Европы, где гражданство предлагают продавать за миллион евро. А вам жаль заплатить всего-то 30 евро? Стыдно должно быть! А возможность путешествовать без виз уже ничего не стоит?

Татьяна Владимирская