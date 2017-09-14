Дежавю: трудящиеся пишут Плахотнюку письма, прося накормить детей

Ольга ЗЛАТАЯ

Практически синхронно представители нескольких партий страны проснулись и начали решать проблему с питанием в детсадах - и это притом, что назрела она давно, но никак не решается. Скандалы отгремели, виновные так и не наказаны, а тухлая рыба, вонючий маргарин и каша на кухнях детских учреждений не переводятся.

В детских учреждениях продолжают фиксировать нарушения, детей не кормят овощами и фруктами, как рекомендовано в новом разработанном минздравом меню, а пичкают булками, пряниками, бубликами и макаронами. Просроченные или хранящиеся в ненадлежащих условиях продукты все ещё попадают на стол малышей. Социалисты и демократы заявили о том, что проблема решается. Одни - на местном уровне, вторые не поскупились и намерены поднять заработную плату бюджетникам аж на 10 процентов.

Муниципальный совет принял решение о повышении на 50 процентов зарплат воспитателей, нянь, поваров и их помощников, но только в столице, без пригородов. Проект разработали социалисты. По их мнению, местным властям не составит труда найти для этого 3 миллиона лей. Сегодня повара в детсадах получают около 900 лей, няни - 1200 лей.

В тот же день председатель Демпартии Влад Плахотнюк на брифинге призвал к строгому контролю над продуктами питания, которые поставляют в детские сады, школы и больницы. Оказывается, только сейчас он получил письмо от родителей, которые жаловались на нездоровое питание детей. «Мы все хотим как можно скорее увидеть конкретные улучшения в рационе детей, мы приложим все усилия, чтобы навести порядок в этой области и защитить здоровье населения», - сказал председатель ДПМ.

Сказал - и сделал, даром что пока не является главой правительства и формально не руководит ни минфином, ни бюджетом. Если лидеру правящей партии пишут письма трудящиеся, как некогда писали Сталину, - значит, понимают, что больше обращаться не к кому. И вот уже в среду правительство принимает решение повысить оклады работников бюджетного сектора, рассчитываемые на основе единой тарифной сетки, на 10 процентов. По проекту зарплаты повысятся у более 120 тысяч работников учебных заведений, учреждений культуры и искусства, медико-санитарных учреждений и учреждений соцпомощи, физкультуры и спорта, науки и инноваций. Также повысятся зарплаты военных, полицейских и других сотрудников органов национальной обороны, государственной безопасности и общественного порядка.

Повышение пройдет в два этапа: для сотрудников учебных заведений, в том числе спортшкол, – начиная с сентября, для остальных – с 1 января 2018 года. Документ должен ещё принять парламент.

Видимо, чиновники от своего бессилия или нежелания действительно решить проблему видят корень зла в низких зарплатах поваров и нянь. Но тех не спасёт предложенное повышение. А как же публичные порки, прозрачные конкурсы на поставку продуктов питания? Неужели будем продолжать мелкие подачки вместо того, чтобы ликвидировать беспредел в области питания детей?