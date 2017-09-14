Почему у Шелина отобрали парк аттракционов

Ольга ЗЛАТАЯ

Один из первых парков аттракционов «Aventura Park», расположенный на Комсомольском озере, прекратил работу. Вход в парк закрыт, имущество охраняют сотрудники частного охранного агентства. Это - результат многолетней судебной тяжбы. В высшей судебной инстанции вынесли решение о демонтаже. Совладелец парка, предприниматель Виктор Шелин не знает, как и куда эвакуировать аттракционы.

Решение было ожидаемо. Мы уже писали о том, что правительство (http://www.vedomosti.md/news/meriya-i-pravitelstvo-delyat-samyj-lakomyj-kusochek-kishinev) намерено пересмотреть план развития парка Валя Морилор и «Молдэкспо». Согласно новому плану рядом с пляжем дополнительно планируется обустроить развлекательную зону, под которую отведут 77 соток. Появится там и многоуровневая парковка - к 2018 году. К 2019 году в районе «Молдэкспо» обещают еще несколько «новинок» - музей исторических памятников под открытым небом и спортивную игровую зону на пляже.

А на 2020 год намечена сдача в эксплуатацию четырехзвездочного отеля и культурно-спортивного комплекса вместо «Авентура-парк». С ним и разобрались в суде. До этого развлекательную зону собиралась строить сама компания «Sinax», принадлежащая Шелину. По контракту «Aquapark» и «Entertainment Park» уже должны были быть построены, однако к строительству не приступили, а долги накопили.

«Aventura Park» был построен некогда на территории свободной экономической зоны. В 2012 году СЭЗ закрыли, земля перешла выставочному центру «Moldexpo», который должен был заключить договор аренды. Тут начались проблемы, утверждает Шелин: до этого администрация парка платила за аренду установленную государством нормативную цену 3,17 лея за квадратный метр. Но руководство ВЦ установила неподъемную цену в 60 лей.

Нового инвестора будут определять по конкурсу силами «Молдэкспо».