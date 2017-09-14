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Политика
Канду: Турция поддерживает инициативу Молдовы о выводе российских войск
14.09.2017

Власти Турции поддержат инициативу Молдавии включить в повестку дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе российских войск из Приднестровья.

Как сообщили в пресс-службе парламента Молдавии, об этом сообщил находящемуся в Анкаре с визитом спикеру парламента Молдавии Андриану Канду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает корреспондент regnum.ru

Молдавия в свою очередь согласилась обсудить с Турцией возможность открытия Генерального консульства Турции в столице Гагаузии Комрате. Ранее Кишинев отказывал в этом как Анкаре, так и претендующей на открытие генконсульств в Комрате и Тирасполе России.


 
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