Этим вечером „Шериф” проведёт первый матч в группах Лиги Европы

Первый свой матч в группе F Лиги Европы тираспольский „Шериф” проведёт в Чехии, против клуба „Фастав” из города Злин. Игра состоится сегодня вечером в Оломоуце, начиная с 20.00, сообщает IPN.

„Нам не следует недооценивать соперника. Это будет сложный матч, и надеюсь, что в итоге мы окажемся победителями. Мы немало потрудились, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы”, - сообщил IPN защитник „Шерифа” Петру Раку.

К настоящему времени „Шериф” сыграл шесть матчей в еврокубках против чешских клубов, не одержав в них ни одной победы. Всё же, две ничьи в поединках со „Славией” в 2009 году позволили „осам” впервые попасть в групповой этап Лиги Европы.

В группе F также выступают московский „Локомотив” и ФК „Копенгаген”. В 1/16 турнира выйдут команды, занявшие первое и второе место