Павел Филип: Вторая половина года для правительства Молдовы будет напряжённой

Вторая половина года для правительства Молдовы будет напряжённой, в связи с необходимостью выполнения обязательств, взятых на себя в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, а также выполнения условий для получения макрофинансовой помощи. Об этом на заседании Комиссии по европейской интеграции заявил премьер-министр Павел Филип, передаёт IPN.

„Мы – те, кто избрал европейскую модель для развития Республики Молдова. Процесс европейской интеграции находится в наших руках, руках правительства, и он зависит от того, как мы сумеем мобилизоваться и выполнить взятые на себя обязательства”, - заявил Павел Филип, слова которого приводит пресс-релиз правительства.

В ходе заседания министр иностранных дел Андрей Галбур рассказал о тех мероприятиях, которые будут организованы в сфере сотрудничества с Европейским союзом. В их число входят заседание Совета ассоциации Республика Молдова – Европейский союз и Саммит Восточного партнёрства.

Макрофинансовая помощь Молдове в размере 100 миллионов евро, одобренная Европейским парламентом, будет предоставлена ​​Европейской комиссией тремя траншами, если молдавские власти продемонстрируют прогресс. Если прогресса зафиксировано не будет, то каждый из траншей может оказаться заблокирован до тех пор, пока не будут реализованы обещанные Кишинёвом реформы.