Прокуратура исправно реагирует на команды «фас», «дай», «фу», «сидеть», «лежать», «рядом», «ко мне»

Николай Павлов

Огромное количество сфальсифицированных уголовных дел, возбужденных против лидера и активистов «Нашей партии», - свидетельство беззаконий, царящих в молдавской юстиции. 13 сентября адвокаты Ренато Усатого рассказали на пресс-конференции в агентстве Инфотаг о большом количестве грубейших нарушений в уголовных делах против оппозиционного политика и его сторонников.

Адвокаты считают, что власть любыми путями пытается дискредитировать лидера «НП». «Спекуляции начались сразу после того, как Ренато Усатый стал активно выступать против власти, - заявила адвокат Анжела Истрате. - Против него открыли несколько уголовных дел. Иные закрывались из-за недостатка улик, потом возобновлялись. В прошлом году вновь выдвинули обвинения в мошенничестве, попытке убийства и контрабанде. Все эти дела сфабрикованы и все уже закрывались».

Уголовное дело против лидера «НП» по подозрению в мошенничестве было возбужденно осенью прошлого года, рассказала адвокат. Потом возбудили еще одно - по подозрению в попытке убийства «черного банкира» Германа Горбунцова. Оба дела всплыли в разгар выборов, и Усатый заявил, что это политический заказ. Потом против него завели дело по обвинению в контрабандном ввозе валюты в страну, которое вскоре также рассыпалось.

Адвокат назвала априори незаконным уголовное дело, возобновленное посредством процедуры, не предусмотренной законодательством страны: «Уголовное дело о мошенничестве возобновил в сентябре 2016 года генпрокурор Эдуард Харунжен, но это не в его компетенции. КС признал недействительной норму УПК о праве прокурора на возобновление уголовного дела. Кроме того, уголовное дело противоречит принципу правовой определенности. Оно было прекращено еще в сентябре 2013 года, потом постановление о прекращении оспорил вышестоящий прокурор, однако впоследствии признал его законным. В пользу этого факта высказался и суд. Распоряжением генпрокурора было аннулировано только постановление о прекращении уголовного дела, другие два - вышестоящего прокурора и суда - действительны по сей день. Возник своеобразный коллапс - у нас есть постановление о возобновлении уголовного дела и два других действующих процессуальных акта».

Истрате отметила, что подобная схема возобновления уголовных дел была применена также к Феликсу Гринку, Николаю Циповичу, Анне Урсаки и другим оппозиционерам.

У адвокатов есть письменное подтверждение из компетентных структур о нарушении УПК. Иван Черга сообщил, что получил из юридической комиссии парламента по назначениям и иммунитету письменное подтверждение того, что генпрокурор не уполномочен возобновлять закрытые уголовные дела: «Это право отменено КС. Парламент подтверждает, что право возобновлять уголовное преследование имеет судья по уголовному преследованию. Мы направили генпрокурору письмо и получили ответ: якобы КС отменил один пункт, а по другому пункту генпрокурор вправе так поступать».

Анатолий Истрате располагает письмом Но замминистра юстиции Николая Ешану, подтверждающего, что генпрокурор не имеет права возобновлять уголовное дело. Это право имеет судья по уголовному преследованию – но только если в деле появляются новые доказательства. Таковых нет, заявил адвокат.

В ходе пресс-конференции юристы рассказали об огромном количестве грубейших нарушений, допущенных органами уголовного преследования. Среди них и мандат на арест Ренато Усатого, выданный бывшим юристом ДПМ судьей Серджиу Булару. «Существует практика, сформулированная молдавскими судами и ЕСПЧ, указывающими, при каких обстоятельствах может быть применен предварительный арест, - сказал Черга, подчеркнув, что защита лидера «НП» считает мандат на арест незаконным. - Фактически подтвердил это и ЕСПЧ, куда поступила жалоба Усатого: есть уведомление о присвоении номера делу».

Адвокаты отметили, что возбужденные против активистов «Нашей партии» уголовные дела свидетельствуют о непрекращающейся деградации юстиции. «Министр Чеботарь заявляет о том, что реформа юстиции исполнена на 70 процентов, но я советую ему спуститься на землю и посмотреть, что происходит в судах, - сказал Анатолий Истрате. - Дела Усатого, примара Басарабяски Валентина Чимпоеша, примара Яргары Еужена Мутафа, и.о. примара Бельц Игоря Шеремета и других активистов - яркие примеры того, как внедряются псевдореформы. Эти и другие примеры репрессий свидетельствуют о выборочном характере юстиции, а органы прокуратуры демонстрируют избирательный подход».

Адвокаты провели параллель с фигурантами других уголовных дел, возбужденных по факту коррупции, в том числе высокопоставленных чиновников. Нанеся многомиллионный ущерб государству, они отделываются незначительными штрафами и выходят на свободу. В то же время Ренато Усатый и активисты «НП» - под постоянным наблюдением органов уголовного преследования, которые ищут и находят любой, даже незаконный повод, чтобы держать партию и ее сторонников под постоянным прессингом.

Подтверждая политический подтекст уголовных дел против Усатого и активистов «НП», Черга заявил, что дела, в которых фигурируют Гобрунцов вместе с Усатым, расследуются теми же прокурорами из прокуратуры по борьбе с оргпреступностью: «Один лишь факт того, что человек внезапно, в течение месяца, из обвиняемого превращается в потерпевшего и наоборот, рождает вопросы. Почему одни и те же прокуроры рассматривают это дело? Очевидно, прокуратура выполняет команды».

Фото: Вчера, 14 сентября, на столичном проспекте Штефан чел Маре перед зданием МВД состоялась пресс-конференция с участием нескольких десятков примаров и местных советников от «Нашей партии». Примары Дрокии, Басарабяски, коммуны Яргара Леовского района, советники Бельц, Глодян и других регионов рассказали журналистам о фактах террора и репрессий режима Плахотнюка против примаров и советников «НП». Вице-председатель партии Елена Грицко зачитала обращение к дипломатическим миссиям, к восточным и западным внешним партнерам с просьбой повлиять на власти и остановить вал террора и репрессий правящего режима по отношению к оппозиции. Участники пресс-конференции подписали это письмо. Как сообщил вице-председатель «НП» Дмитрий Чубашенко, обращение подпишут также около тысячи примаров и советников партии во всех регионах.