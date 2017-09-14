Референдум об отставке Киртоакэ в день рождения Гимпу - месть?

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Политика
Лидер фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан в рамках программы "Главный вопрос" на НТВ Молдова отметил, что референдум по отставке Дорина Киртоакэ с должности генерального примара назначен на 19 ноября потому, что на этот день назначены выборы нового примара столичного пригорода Сынжера.
По закону за 100 дней до назначенного дня и 100 дней после назначенного дня не должно проводится никаких референдумов и выборов.
Таким образом, речь не идет о какой-то мести, как считает генеральный примар, написавший об этом в социальных сетях.
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