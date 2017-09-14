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ВИДЕО - Music Clip
Еврей на старинной улице Кишинева стал героем видеоклипа
14.09.2017

Видеоклип на песню «Иринопольский блюз», сценаристом которого выступил артист и шоумен Александр Кожухарь, был представлен широкой публике.

Одну из старейших улиц столицы, расположенную в нижней исторической части города, знают, наверное, только старожилы. Однако именно она вдохновила музыканта Владимира Чигрина и поэта Олега Монаха, который жил здесь некоторое время.

В образе ортодоксального еврея предстал сам Александр Кожухарь. Музыкант и исполнитель Владимир Чигрин сыграл роль самого себя. Оператором этой работы стал известный профессионал Евгений Привалов.

Атмосферное кафе Kofeemolka и старинные здания, расположенные на Иринопольской, очень точно передают дух старого города, выраженный авторами с огромной любовью.


 
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