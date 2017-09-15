Непредвзятый анализ нового предложения внести поправки в Конституцию

Предложение ДПМ внести в Конституцию европейскую интеграцию как национальный приоритет всколыхнуло общественность и вызвало самые разнообразные реакции. В то время как одни считают, что это положение давно нужно было внести в Верховный закон, другие раскритиковали его, и не исключают, что по этому вопросу следует провести республиканский консультативный референдум. Ниже я попытаюсь провести непредвзятый анализ данной инициативы.

Изначально ясно, что эта инициатива выгодна ДПМ по нескольким причинам: 1) она поможет власти восстановить дружественные отношения с ЕС, потому что ясно даст понять чиновникам в Брюсселе, что несмотря на их недовольство в связи с вводом смешанного голосования, Кишинев продолжает ратовать за евроинтеграцию; 2) в преддверии парламентских выборов она поможет ДПМ в ее стремлении монополизировать проевропейский курс, вытеснив тем самым другие проевропейские партии, которые не смогут даже критиковать эту идею, потому что критика может дорого им обойтись в избирательном плане; 3) поможет ДПМ позиционировать себя в противовес президенту Додону и социалистам, которые уже объявили о протестах, и даже о возможном референдуме.

Из вышеизложенного следует, что независимо от того, будет ли изменена Конституция, ДПМ получит свою политическую выгоду, которая, несомненно, была просчитана еще до обнародования этой инициативы. Вопрос вот в чем: Насколько далеко пойдет ДПМ в этом своем намерении? И этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд, потому что существует некая очень тонкая грань, переступив которую, прогнозировать последствия, может оказаться весьма затруднительно. ДПМ может организовать публичные консультации по этому вопросу, может разработать законопроект и может представить его Конституционному суду, как то предусмотрено действующим законодательством, а потом может провести информационную кампанию, и даже организовать сбор подписей граждан и др. Зная способности ДПМ, мы вполне можем ожидать всего этого в ближайшие месяцы. И кстати, все эти действия, выстроенные в определенную стратегию и внесенные в определенный план действий, могут привлекать все внимание нашей общественности вплоть до парламентских выборов, что снова принесет правящей партии серьезную пользу в смысле имиджа, политических и выборных дивидендов.

Но будут ли в итоге внесены эти поправки в Конституцию? Маловероятно, что это произойдет до следующих парламентских выборов. И здесь необходимо рассматривать ситуацию, и с политической, и с юридической точек зрения. Говоря о юридических аспектах, необходимо учитывать законодательное положение о том, что Конституционный суд может рассматривать поправки к Конституции до полугода, потом, в случае положительного заключения необходимо еще полгода, чтобы депутаты могли взять на рассмотрение данный вопрос. В итоге получается, что все сроки истекут как раз к предвыборной кампании. С политической точки зрения, ситуация еще более сложная, потому что существует та грань, переступив которую, события могут выйти из-под контроля. Рискнет ли наша власть прейти эту грань в разгар избирательной кампании? Не знаю, сложно сказать…

Вот это и была та, не всем видимая сторона инициативы ДПМ. А выводы каждый пусть делает сам.

Игорь Волницки