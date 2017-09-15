Виталия Павличенко о идее изменить Конституцию и проголосовать в парламенте за объединение с Румынией

Председатель Национал либеральной партии Виталия Павличенко заявила, что не намерена претендовать на новый мандат главы политформирования.

«В 2019 году должен состояться очередной съезд партии, но я выдвигаться больше не буду. Поэтому мы ищем человека, который продолжил бы нашу борьбу за национальное единство, человека, непричастного ко всему что происходило, начиная с 2009 года», — заявила она.

Виталия Павличенко отметила также, что возглавляемая ею партия «примечательна тем, выдержала десять лет жесткой оппозиции», уточнив, что «у нас мало таких партий». «Мы довольны тем, что не отклонялись от национальных ценностей, и открыли путь другим унионистским партиям, хотя нам не нужно много партий, нам нужны характеры, которых нет в нашей несоответствующей страданиям и ожиданиям жителей Молдовы, политической среде», — отметила она.

Виталия Павличенко добавила, что НЛП за все время своего существования, не запятнала идеалов объединения, и заявила, что партия выступает «за две декларации а-ля Снагов: одна – румынских политиков, поддерживающих проевропейский и унионистский курс Молдовы, и вторая – молдавских политиков той же направленности».

Андриана Кептине