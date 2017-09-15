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Политика
Адвокат Анна Урсаки пообещала Плахотнюку «неприятные сюрпризы»
15.09.2017

По итогам проходящей в Варшаве ежегодной конференции Бюро ОБСЕ по демократическим  институтам и правам человека олигархический режим в Молдове ждет в ближайшее время неожиданное известие.

Об этом заявила адвокат Анна Урсаки, участвующая в работе Варшавской конференции ОБСЕ вместе с влиятельными правозащитниками со всего мира.

Анна Урсаки сказала, что в ходе конференции ОБСЕ провела дискуссию с начальством нынешнего председателя Комиссии по контролю материалов Интерпола Виталия Пырлога относительно неуместности нахождения контролируемого олигархом Плахотнюком чиновника в этой должности.

Другой темой, затронутой адвокатом Урсаки во время заседания Бюро, была свобода прессы в нашей стране.

Также Анна Урсаки объявила, что на одном из предстоящих заседаний Бюро ОБСЕ по демократическим  институтам и правам человека олигарху Владимира Плахотнюка приготовлен не очень приятный сюрприз, не став раскрывать деталей.


 
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