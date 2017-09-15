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Общество
Правительство Молдовы внедрит план действий по реинтеграции возвращающихся на родину граждан
15.09.2017

 План действий на 2017-2020 годы по реинтеграции граждан Молдовы, возвращающихся из-за границы, будет опубликован завтра в «Официальном мониторе Республики Молдова», передает МОЛДПРЕС.

Документ направлен на разработку программ и услуг для возвращающихся из-за рубежа граждан Молдовы путем оказания необходимой поддержки для реинтеграции. Среди действий, предусмотренных в этом отношении, значатся улучшение услуг по школьной (ре)интеграции, программ для молодежи и престарелых граждан и меры по трудоустройству. Другие действия касаются освещения возможностей доступа к финансовым фондам для возвращающихся из-за границы граждан Молдовы, реализации и диверсификации программ по привлечению денежных переводов в развитие национальной экономики.

Кроме того, создан Межминистерский комитет в области диаспоры, миграции и развития, одобрен механизм координации и внедрения государственной политики в данной области центральными и местными органами власти. Так, ответственные учреждения будут применять комплексный подход в области диаспоры, миграции и развития в программах деятельности и будут оценивать воздействие миграции.

Цель утвержденных документов – обеспечить эффективное проведение политики в данной сфере, содействовать повышению положительных и уменьшению отрицательных последствий миграции.

(Корреспондент А. Чобану, редактор М. Жантован)


 
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