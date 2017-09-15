Ожидается „горячая осень” в Молдове – Плахотнюк попытается „уничтожить” Додона

В Республике Молдова происходит перераспределение политических сил. Власть, подконтрольная ДПМ, и президент Игорь Додон монополизируют политическую сцену, имитируя состояние комического соперничества. Они рассчитывают на то, что граждане забыли, как два лагеря помогали друг другу на последних выборах и при утверждении смешанной системы голосования.

Игорь Додон говорит о войне так же легко, как обещал в предвыборной кампании вернуть украденный миллиард и увеличить пенсии. Он пытается объединить вокруг себя пророссийский электорат, прибегая к инструментам на пределе законности. Додон заявил недавно для российских «Аргументов и фактов», что он уверен, что молдаване готовы свергнуть нынешнюю власть силой, если он, президент, призовет к этому. Менее чем за год своего мандата Игорь Додон предоставил парламенту, подконтрольному ДПМ, десятки удобных случаев отстранить его от должности, выступая скорее в качестве агента России, нежели президента Молдовы. Парламентское большинство, подконтрольное лидеру ДПМ, олигарху Владу Плахотнюку, ограничилось, однако, лишь предупреждениями, типа «Пальчик, которым нам угрожает Игорь Додон, можно и сломать в один прекрасный момент».

Политическое сожительство закончилось - начинается уничтожение Додона

На самом деле демократов устраивает это риторическое соперничество с пророссийским Додоном. До определенной точки. Это помогает им «седлать» проевропейский вектор и с помощью контролируемой ими медиа-империи прививать идею того, что ДПМ является единственной силой, способной победить Игоря Додона на парламентских выборах 2018 года. Это после того как социалисты Додона из парламента и демократы Плахотнюка одобрили вместе в июле 2017 года, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, переход к смешанной избирательной системе именно для обеспечения совместного комфортного большинства после выборов следующего года.

В этом случае социалисты, которые по опросам «находятся на волне», вернули долг ДПМ за медийную поддержку Додона в рамках предвыборной кампании 2016 г. Социалистам не выгодна смешанная избирательная система (им выгоднее пропорциональная, по партийным спискам), однако же они проголосовали за смешанное голосование именно для того, чтобы помочь Демпартии, которую люди презирают из-за коррупции, пройти в законодательный орган после выборов 2018 г.

Только вот практика последних лет продемонстрировала, что политические партнерства с демократами длятся недолго – столько, сколько это нужно Владу Плахотнюку, чтобы «сожрать» своих партнеров. Трудно поверить, что Плахотнюк, о котором говорят, что на данный момент контролирует все, что движется в Молдове, готов после выборов 2018 г. делить с кем-то власть. Кажется Игорь Додон понял, правда поздновато, что оказался в ловушке лидера ДПМ, и сейчас отчаянно пытается выйти из нее, создавая фальшивую иллюзию, что граждане испытывают экстаз при его виде.

На самом деле демократы отсрочили отстранение Игоря Додона, чтобы укрепить свои позиции: добиться (голосами социалистов Додона) перехода к смешанной избирательной системе (единственному методу, с помощью которого ДПМ сможет пройти в парламент после 2018 года) и дать время Додону дискредитироваться, афишируя себя рядом с лидерами сепаратистов и демонстрируя неспособность выполнить хотя бы одно из предвыборных обещаний. Момент отстранения от должности президента приближается. И даже если на пресс-конференциях он подгоняет демократов: «Давайте же, отсраняйте меня!», он осознает, что если дело дойдет до этого, результаты референдума об отстранении от должности главы государства будут выглядеть так, как захочет Плахотнюк, который подчинил себе все государственные учреждения.

Додон выводит своих сторонников на улицу

Вот почему 24 сентября Додон выводит своих сторонников на улицу, чтобы отправить сигнал лидеру ДПМ и попытаться выбраться из ловушки. Четыре дня назад Додон объявил о «горячей осени» в Молдове. Он предположил, что отстранение от должности может закончиться войной на Днестре. «Я пытался и пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации. Но если нельзя будет иначе, тогда народ выйдет, и президент будет с народом», - заявил Додон.

На чьей стороне будет армия? В этом смысле так же происходит чувствительная «движуха», заслуживающая тщательного изучения. В соответствии с действующей Конституцией, глава государства является верховным главнокомандующим Вооруженными силами. После того, как на прошлой неделе военнослужащие Национальной армии проигнорировали ограничительный указ Игоря Додона и все-таки отправились на военные учения на Украину, глава парламента и фин Плахотнюка Андриан Канду сказал, что «президент ошибочно понимают термин «верховного главнокомандующего» и злоупотребляет некоторыми инструментами, предоставленными ему законом». А во вторник, 12 сентября, лидер ДПМ Влад Плахотнюк сообщил на пресс-конференции, что ДПМ инициирует изменения в Конституцию (для введения европейской интеграции в качестве национального приоритета) и в Закон об обороне с тем, чтобы президент больше не мог препятствовать передвижению военносулжащих на военные учения за пределами страны.

«Очень скоро, может быть, даже на специальном заседнии парламента, мы представим соответствующие законодательные изменения. Неприемлем способ, которым президент Додон стал угрожать военнослужащим санкциями за то, что они исполняют свои миссии», - отметил Плахотнюк.

С чего начнется отставка Додона?

На той же пресс-конференции во вторник Влад Плахотнюк объявил имя потенциального министра обороны. Это Еуджен Стурза – зампредседателя Европейской народной партии Молдовы, которая заменила ЛП в правящей коалиции после того, как Влад Плахотнюк политически уничтожил уголовными делами либеральных лидеров. Игорь Додон немедленно объявил, что заблокирует (не издаст указ о назначении на должность) эту кандидатуру и в первый, и во второй раз, а демократы заявили, что выдвинут Стурзу во второй раз и в этом случае не пойдут на компромисс. Согласно Конституции, глава государства может лишь единожды заблокировать решение парламента. Так, если Додон откажется утвердить Стурзу во второй раз, парламент может инициировать отставку президента, сославшись на нарушение им Конституции.

Додон, сигнал войны

«Украинский сценарий не должен повториться в Республике Молдова», - заявил Игорь Додон во вторник в интервью «Аргументам и фактам», но продолжил, что «молдавский народ выйдет на площадь, чтобы свергнуть нынешнюю власть - граждане Молдовы будут действовать сообща с президентом страны. (...) Если наше давление на власть увенчается успехом, то весной 2018 года мы могли бы провести парламентские выборы. Эти выборы будут отличаться от остальных, поскольку у нас есть новая избирательная система, подобная российской. Эта смешанная избирательная система позволит гражданам Приднестровского региона и Гагаузской автономии (сторонники пророссийских партий на 98% - прим. ред.) делегировать своих представителей в Кишиневский парламент», - заявил Игорь Додон российским журналистам. Виталие Кэлугэряну