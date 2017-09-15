Головатюк: За пять лет евроинтеграции получены миллиарды - но предприятия не построены, бедность и коррупция не снизились, украли миллиард

Молдове ни к чему выбирать между Восточной и Западной моделями, у неё должна быть собственная модель развития, уделяющая особое внимание стандартам качества и социальному обеспечению граждан.

Такое мнение высказал депутат от Партии социалистов Республики Молдова Владимир Головатюк в ходе публичных дебатов на тему: „Восточная модель и Западная модель для Молдовы: отличия, преимущества, ущербность. Шансы третьего пути”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Депутат-социалист заявил о том, что восточной и западной моделей не существует, а у Молдовы должна быть собственная модель развития: "Мы должны взять всё лучшее с Запада и Востока, то, что хорошо работает, но Молдова должна идти своим путём, развивать свою экономику так, чтобы она соответствовала местным реалиям... В стране принимают законы, которые соответствуют европейским нормам, но в реалиях Молдовы, они не работают, потому что нужна индивидуальная модель государственного развития". По его мнению, выбор не стоит между Востоком и Западом, он заключается в будущем молдавской экономики, в том, какая экономика у неё будет в случае ориентации на Евросоюз или на Россию.

По его словам, неверно, что ПСРМ хочет воспрепятствовать процессу европейской интеграции: "Мы чётко сформулировали, чего мы ожидаем от ЕС, и что даёт нам сотрудничество с ним. В то же время мы знаем, что интеграция в Евразийский союз позволит нам решить экономические проблемы, возобновить экспорт на восточный рынок и вернуть себе рынок Российской Федерации. Мы постоянно говорим о прагматизме и реализме. Именно двум этим принципам нужно следовать, выбирая промолдавскую модель развития. Мы должны взять всё лучшее из существующего в мире и внедрить его в интересах народа, поскольку сейчас мы имеем экономический рост без развития, а мы хотим развития для бизнеса и для граждан".

Депутат-социалист также напомнил о состоявшемся пять лет назад в Кишинёве круглом столе с участием ряда организаций гражданского общества, на котором сравнивались недостатки и преимущества вступления в Евросоюз с плюсами и минусами присоединения к Таможенному союзу. На этой встрече представители ЕС говорили о таких плюсах сближения с ЕС, как снижение потребительских цен, рост ВВП и т. д. „В реальности же пять лет спустя граждане не живут лучше, несмотря на миллиарды долларов и евро, полученные в виде грантов и кредитов. Не были построены заводы, уровень бедности среди населения не снизился. Напротив, уровень коррупции в последние годы растёт, из банковской системы был украден миллиард, а в последние три года из программы деятельности правительства исчезло стратегическое партнёрство с Россией”, - сказал Владимир Головатюк.

По мнению депутата, неверно говорить об увеличении молдавского экспорта в ЕС за счёт увеличения производства, потому что на самом деле речь идёт о продукции, которая больше не поступает на российский рынок и переориентирована на ЕС. И тот факт, что молдавские граждане получают всё больше денег из-за рубежа, но не спешат переводить их в леи, показывает, что они не надеются увидеть в будущем экономическую стабильность в стране и переводят в иностранную валюту даже имеющиеся у них леевые сбережения.

По его словам, после вступления в ЕС лучше жить станут лишь те, кто останется в стране в условиях массовой миграции молдавских граждан, а ЕС выделяет Молдове деньги на развитие инфраструктуры и ремонт дорог только для того, чтобы иметь пути для ввоза своего импорта.