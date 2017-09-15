Реорганизация национальной кассы социального страхования: сокращают 40 процентов персонала, а пенсионеры будут именоваться клиентами

Думитру БАРБАЛАТ

В новой конфигурации национальная касса остается автономным органом публичной власти национального уровня, подведомственным правительству, осуществляющим руководство и управление государственной системой социального страхования.

В действующем уставе у кассы 47 полномочий и пять прав. В проекте – 44 полномочия и четыре вида прав.

Кассой руководят директор и два его заместителя, а также совет, состоящий из председателя и 11 членов.

Будут директор и уже три заместителя. И тот же совет из тех же председателя и 11 членов.

В 2001 году, когда касса была впервые учреждена, в системе были 1271 штатная единица, в том числе 395 - в центральном аппарате.

Сегодня – 1348 всего, в том числе в центральном аппарате 404 и 944 в территориальных кассах.

Предлагается штат уменьшить до 244 в центральном аппарате и 564 в пяти территориальных кассах и районных отделах. Всего – 808 вместо 1348 единиц.

Если в настоящее время существуют скромные, состоящие из трех управлений районные кассы, то в проекте предлагается по одному отделу для обслуживания клиентов (так уже будут называться у них пенсионеры и инвалиды) в каждом районе, в том числе в каждом районе муниципия Кишинэу. И в центральных территориальных кассах: Севера (Сороки), Северо-Восточную (Бельцы), Центральной (Оргеев), Южной (Яловены) и Кишиневской – дополнительно по три отдела: отдел по установлению пенсий и социальных выплат, отдел по социальным льготам и отдел по сверке правильности установления пенсий, социальных выплат и льгот для инвалидов. Сами себя и будут проверять, сверять.

В центральном аппарате кассы предлагается создать 11 главных управлений, 5 управлений и 4 отдела.

Для сравнения. В реорганизованных структурах девяти министерств уже нет главных управлений. Ведь если создаются главные управления, то в их состав должны входить просто управления. Иначе они не могут называться главными. Однако, как видно, в НКСС эту истину не понимают. Будут существовать главные управления, без структурных единиц в их составах.

И как-то странно получается. Закон тот же. Полномочия кассы – абсолютно те же. Изменена только конфигурация территориальных структур - и вот удалось сократить сразу 540 единиц, то есть на 40 процентов. А разве с 2001 года не было ясно, что в НКСС слишком много персонала? И с тех пор касса в подчинении правительства. Теоретически. Так как правительство существует де юре – всегда, от звонка до звонка. А де факто – только по средам, на полтора-два часа, но время заседаний кабмина. В остальное время министры разрознены по своим квартирам и правительства не существует. Потому всеми структурами, которые, якобы подчиняются правительству, некому управлять – и они бесхозны.

Кроме того. Любой грамотный специалист в области государственного управления не сможет понять логику правительства при установлении количества штатов в госструктурах.

Очевидно, например, что полномочия министерства экономики и инфраструктуры намного объемнее и сложнее, чем, скажем в той же НКСС или бюро по миграции. Но при этом в минэкономики, после объединения четырех министерств, штат всего 155 единиц, а в бюро по миграции - 197 единиц, в НКСС было 1348 и останется предостаточно - 808.

Такая же ситуация и со штатами канцелярий трех ветвей власти.

В госканцелярии правительства 172 единицы в центральном аппарате и 100 единиц в 10 территориальных агентств. Всего 272.

В канцелярии президента 80 единиц.

В секретариате парламента – 603 единицы.

Итого в трех канцеляриях 955 единиц.

Почти столько же, сколько осталось в девяти министерствах, – 1158.

А разве полномочия канцелярий сравнимы с полномочиями всех министерств, призванных управлять всей экономикой?

Почему штатные расписания составляются без учета хотя бы элементарных правил и требований, хотя бы исходя из количества полномочий и их значимости и сложности для исполнения?

С 2011 года существовали допуски и разрешалось назначать до 40 процентов от штата начальников разного ранга. Два начальника – на три подчиненных. Сократили. И теперь, с 25 августа, 30 процентов, то есть один начальник – на два подчиненных. По сути ничего не изменилось в стране кумэтризма и нанашизма.

Почему и для чего госструктуры состоят из одних начальников? А кому работать тогда?