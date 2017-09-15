Недетские поборы в школах и детсадах

Сбор денег в детских садах и школах – серьезная проблема, с которой ежегодно сталкиваются родители.

Чаще всего отъём денежных средств носит добровольно-принудительный характер. Жаловаться не принято – наши люди привыкли смолчать и заплатить, т.к. есть страх навредить ребенку. К тому же родители хотят, чтобы их малыш занимался в хороших условиях и не был ущемлен.

А знаем ли мы наши права?

Нет, не знаем и даже не изучаем. По некоторым данным, ежемесячно в дошкольных и школьных учреждениях Кишинева собирают с каждого ребенка от 100 до 1 тыс. леев. Если провести расчет, ежегодная плата в каждом учреждении составляет более 1 млн. леев, а в некоторых из них эта сумма даже удваивается. Общественные ассоциации бьют тревогу, утверждая, что официальный сбор денег в сфере образования родительскими комитетами является незаконным.

Подключился Наццентр по борьбе с коррупцией (НАЦ). Совместно с ассоциацией родителей Părinţi solidari («Солидарные родители») в Молдове пройдет масштабная кампания по борьбе с незаконным сбором денег с родителей в детсадах и школах. С ними будут проводить разъяснительные беседы, помогать, если родители столкнутся с вымогательством со стороны родительских комитетов и администрации учебных заведений. Также будет создана система отчетности для директоров, которые будут обязаны вести учет о расходовании средств и составлять списки с оборудованием, которое необходимо закупить.

А ведь не так давно, в 2016 г., в Молдове был принят Кодекс профессиональной этики сотрудников сферы общего и профессионально-технического образования, который запрещает требовать с учащихся, родителей или ассоциаций родителей денег, подарков или услуг, независимо от их заявленной цели. В то же время сотрудники школы не могут инициировать или организовать сбор денег или подарков.

Согласно статье 135 Кодекса об образовании, педагоги не могут предоставлять платные услуги воспитанникам детских садов и школ, и запрещено принимать от учащихся, студентов, их семей, а также от родительских общественных организаций деньги или иные блага в какой бы то ни было форме. В случаях злоупотреблений советуют сообщать об этом в ведомственное управление, министерству просвещения и уполномоченным органам. Видимо, не помогает.

Реальность такова, что с началом учебного года на родительских собраниях продолжают проводить незаконные сборы. По словам родителей, помимо ежемесячной платы, существуют и другие формы, в которой родители участвуют экономически.

«Не успели мы прийти в детсад, как нам с порога уже говорят, что нужны игрушки, новый ковер, нужна замена окон», - сообщила одна из мам. У других родителей другая точка зрения. «Почему одни должны сдавать деньги, а другие нет, ведь ходим в одну группу? Пользуетесь тем, что сделали другие родители на свои деньги, а должно быть стыдно. Если чиновники зажрались, администрация ничего не делает, так неужели мы, родители, допустим, чтобы наши дети росли в не отремонтированных помещениях, играли с поломанными игрушками...», - возмущается родитель.

По словам активистов, эти поборы влияют на имидж педагога. Что можно посоветовать родителям дошкольных и школьных учреждений, которые считают, что с них требуют больше, чем положено? Только одно - незамедлительно выражать свои претензии и обращаться в контролирующие инстанции. Закон и правоохранительные органы на вашей стороне. За каждую внесенную сумму родители должны получать чек. Кроме того, со спонсорами–родителями должны согласовывать стоимость и виды работ. При этом важно соблюдать принципы благотворительности – добровольности. Родители вправе потребовать отчет, а если деньги были использованы не по назначению, то и пожаловаться. Так же при отказе предоставить информацию об использовании средств. Только родители должны решать, платить благотворительный взнос или нет.

Поборы или жизненная необходимость?

- То, что делается в большинстве учебных заведениях сегодня, - это незаконно и данный феномен набирает обороты, - говорит глава ассоциации "Солидарные родители" Алла Ревенко. - Ситуация только ухудшается, деньги идут либо в карман администрации, либо не по назначению. А горячая линия в министерстве просвещения не функционирует. Помощь должна быть добровольной, а не принужденной через sms, звонки, группы в Viber с уточнением суммы.

Родители вправе оказывать благотворительную помощь, но она должна оформляться документально, даже если она представлена в разных формах. Человек должен быть расположенным дать определенную сумму денег детсаду или учебному заведению. Не обязательно, чтобы его ребенок там учился. Это должно быть от чистого сердца. Но из этого сделали обязалавку, причем, если родители отказываются, то их к этому принуждают. Идет сильный прессинг как со стороны администрации, так и со стороны родителей, которые говорят: «Как так - мы платим, а ты нет? Твой ребенок пользуется нашей туалетной бумагой, играет на детской площадке, которую отремонтировали за наши деньги». Из-за этого возникают тяжелые психологические ситуации, родители вынуждены менять садик или группу для своего ребенка.

Не знаю, если есть смысл разговаривать и работать с руководством школ, детских садов. О том, что запрещен всякий сбор, они знают. Эти пункты прописаны в Кодексе этики, в Кодексе об образовании, но на это закрывают глаза, в том числе контролирующие органы. Все считают, что школе идет малое финансирование и по-другому ей не выжить. Из-за этого создалась ситуация, когда многие злоупотребляют. И денег собирают гораздо больше, чем на самом деле нужно школе или детсаду, - полагает собеседник.

По мнению руководителя ассоциации, родители дают деньги на ремонт, покупку оборудования, книг, не зная о том, что параллельно идет финансирование из местного бюджета. Родители не могут это проверить. И никто не даст прямого ответа на вопрос о получаемых средствах от государства, т.е. в данном вопросе нет прозрачности. Наверное, этих средств не хватает для покрытия всех нужд, но положение не настолько критичное. Можно выжить скромно и в чистоте при хорошем распределении средств. Опубликованные отчеты детсадов за прошлые годы показали, что предусмотренные деньги из бюджета даже не были полностью использованы. Например, в Кишиневе - на уровне 75-90%.

- В сельских детсадах не собирают таких сумм, как в столице, может быть, по 20 леев на мыло. Чем крупнее город, тем больше проблем с нехваткой мест, и тем больше денег просят у родителей. В Кишиневе есть сады, где в фонд собирают по 100 леев, а есть и по 400-600 леев. Сразу видна разница. А финансируются они примерно одинаково. Если в группе 30 человек, то, собирая по 500 леев, выходит 15 тыс. леев в месяц с одной группы. А из года в год сколько получается? За эти деньги детсад можно было сделать золотым, - возмущается активист.

В 2014 г. по инициативе независимого аналитического центра «Expert-Grup» и при финансовой поддержке Всемирного банка был запущен проект Școala Mea. Он рассчитан до декабря 2018 г. На сайте scoalamea.md в открытом доступе есть данные о бюджетах школ по всей республике. Желающие могут увидеть, сколько и куда были потрачены деньги и не только.

Открытые вакансии

Родители сетуют, что из-за низких зарплат в детсадах не хватает нянечек, поваров, и воспитатели со слезами на глазах просят помощи. Даже не материальной. Физически справиться со всеми детьми сложно, когда нужно не только уделить внимание малышу, но и убрать, помыть посуду. Многие воспитатели отказываются от прогулок с детьми в осенне-зимний период, когда каждого ребенка нужно одеть.

Другая мама рассказала, что если раньше собирали деньги на бытовую химию, канцелярские товары, то с прошлого года, когда вышел запрет, они дают деньги только по собственному желанию. Дошло до того, что в детсаду не хотели брать даже 10 леев на покупку воды. Пришлось самостоятельно покупать. А ежемесячно, за что выдают чеки, платит 450 леев в ассоциацию и 200 леев - за питание. Также каждый месяц, но тоже по желанию, дают по 50 леев за занятия музыкой и танцами, т.к., по словам воспитателей, недостаточно запланированного времени, чтобы подготовить красивые утренники.

«Принципы и справедливость - это, конечно, хорошо. Но ваш ребенок ходит в садик сейчас, - говорит еще одна мама. - И вам решать, будут ли у него интересные развивающие игрушки, карандаши, водичка не из-под крана и горшок, вымытый с дезинфицирующим средством, а не просто сполоснутый водой. Ну, пожалуемся мы, по шапке получит заведующий или воспитателя лишат премии. И все. Не тут надо бороться».

По мнению следующего родителя, дело совсем не в количестве сданных денег нелегальным способом, а в прозрачности расходования этих средств! Если бы не было материальной заинтересованности администрации садиков, то не было бы вообще никаких поборов.

«Если бы нынешние родители расспросили своих родителей, как в дефицитные времена им приходилось доставать все необходимое для школы и садов. Родители толпой приходили ремонты делать, в детсадах песочницы по субботам строили, дворы убирали, чтобы их деткам было хорошо... Сейчас же слышим: «Вы обязаны!». Несмотря на то, что детсад - низкобюджетное учреждение, но, тем не менее, здесь закладывается будущая ориентация ребенка в социуме», - обратил внимание воспитатель, попросивший не называть его имени.

На сайте управления образования, молодежи и спорта Кишинева размещены вакансии. Школам требуются учителя географии, математики, физики, химии, информатики, биологии, физкультуры, французского, английского и русского языка, начальных классов. Открыты вакансии и для персонала детсадов, где не хватает воспитателей, нянечек, поваров, музработников, медработников и т.д. Причем больше требуются говорящие на государственном языке.

Воспитали Помощник воспитателя Повар Музработник Медработник Ботаника 27 1 1 Буюканы 18 18 12 3 7 Центр 16 5 5 2 Чеканы 16 15 4 5 7 Рышкановка 27 1 7 4 Всего 104 38 22 16 21

В управлении образования признают, что многие отказываются и не идут работать в детсад из-за низких зарплат. Но ни для кого не секрет, что часть денег от родителей выплачивается в виде зарплаты воспитателям, поварам, охранникам и другим сотрудникам.

- Зарплата у поваров, нянечек всегда была низкой. Но эту проблему нужно решать не через родителей, - уверена Алла Ревенко. - Поскольку они платят им какие-то деньги, то власти, зная об этом, не решают проблему повышения оплаты труда в системе дошкольного воспитания. Однако сбор денег с родителей - не выход из ситуации. Закон запрещает такие сборы и выплаты. Во-первых, мы его нарушаем, во-вторых, заставляем нарушать. Родителям вместе с педагогами нужно требовать нормальные зарплаты, особенно для младшего обслуживающего персонала, к которым относятся помощник воспитателя (няня), повар, кладовщик, прачка и другие. Их зарплата, как минимум, должна быть не меньше минимальной зарплаты в реальном секторе экономики (2380 леев).

К сожалению, родители боятся плохого влияния или недостаточного внимания, прессинга на ребенка, если они не дадут денег - это наше извращенное мышление. Прямые обязанности учителей - учить ребенка, и они не должны делить детей на тех, кто заплатил, и на тех, кто не заплатил. Кто захотел, тот отблагодарил. Но это не должно восприниматься как обязанность. Тем не менее нет ни одного случая увольнения за поборы, хотя неоднократно были пойманы директора садов и школ с поличным при получении денег от родителей. В лучшем случае они уходят по собственному желанию и спокойно устраиваются на другое место работы. Например, в прошлом году был скандал в столичном лицее «Михай Витязул» с преподавателем начальных классов, который просил по 700 леев за группу продленного дня. В итоге он просто уволился и ушел в другой лицей, - рассказала председатель ассоциации "Солидарные родители".

Однако известны примеры хорошего опыта, когда школы самостоятельно решают, как распределить выделенные средства. Например, сэкономили на электроэнергии, и оставшуюся сумму перенаправляют на премии сотрудникам или ремонт. Есть возможность использовать средства на другие нужды. Детсады, в основном, зависят от управления образования, молодежи и спорта. Те учреждения, которые уже перешли на такой метод управления финансирования, доказали, что он более эффективный. К тому же это позволяет снизить необходимость в деньгах родителей.

Ревенко обратила внимание на то, что многие школы республики получают денежные средства, согласно нормативам, установленным как для учебного заведения, так и на каждого ученика. Мы знаем по формуле, во сколько обходятся расходы на одного ученика. В детсадах пока еще нет утвержденной суммы, что делает невозможным переход на эту форму. Министерство говорит о ней уже два года, но мы ее пока не видели.

Стоит ли собирать дополнительные деньги в различные фонды детского сада, школы, сколько именно нужно давать, можно долго спорить. Закон гласит, что давать деньги, помимо обозначенной ежемесячной суммы, – противозаконно. Но реальность такова, что государственные детские сады не в состоянии обеспечить детям тот уровень комфорта, к которому стремятся родители.