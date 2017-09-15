Восточная и Западная модель для Молдовы: нужно ли делать выбор и в чем отличия

Процесс выбора между Восточной и Западной моделью лежит в основе многих социально-политических процессов в молдавском обществе, а так же находится под воздействием других внутренних и внешних процессов в Республике Молдова. Споры о стратегической ориентации Республики Молдова получили недавно новые обороты, в том числе благодаря предложению о включении в Конституцию ссылки о европейской интеграции в качестве стратегической ориентации страны, а так же из-за жесткой реакции оппозиции на эту идею. Состояние дел в обществе в контексте новых инициатив было предметом обсуждения в ходе публичных дебатов на тему: „Восточная модель и Западная модель для Молдовы: отличия, преимущества, ущербность. Шансы „третьего пути”.

Постоянный эксперт проекта Игорь Боцан заявил, что Республика Молдова колеблется между Востоком и Западом и является „крестом”, которого молдавский народ несет в силу различных обстоятельств. По его словам, будучи небольшой страной, Молдова, на самом деле является островом между двумя тектоническими плитами: европейской и евроазиатской, а когда эти тектонические плиты сотрясаются, маленький остров должен реагировать или даже может исчезнуть. Поэтому, в некоторой степени понятно, почему Молдова колеблется между Востоком и Западом. Эксперт напомнил ряд официальных документов, подписанных властями в период независимости страны, и которые в целом показывает, что ориентация была в пропорции 60 на 40 процентов в пользу европейского развития. „Тем не менее, уровень поддержки европейской интеграции, к сожалению, снизился с 70% до 40% за последние восемь лет из-за тех, кто обещал нам интеграцию в ЕС. После того, как граждане разочаровались, как привить им идею интеграции в ЕС так, чтобы она не была оспорена?, - спросил постоянный эксперт проекта, передает IPN.

Депутат Партии социалистов Владимир Головатюк сказал, что Молдова не должна выбирать между Восточной или Западной моделью, которых „не существует”, по его мнению. По его словам, Молдова должна иметь молдавскую модель развития, которая должна основываться на стандартах качества, социальных гарантиях для граждан и др. „Мы должны взять все самое лучшее у Запада и Востока, то, что хорошо работает, но Молдова должна идти своим собственным путем, развивать экономику так, чтобы она отвечала нашим реалиям”, - сказал депутат, подчеркнув, что зачастую утверждаются законы, которые соответствуют европейским нормам, но, в конце концов, они не работают в реалиях Республики Молдова, потому что нужна модель индивидуального развития государства.

Вице-председатель Политической партии „Наша партия” Илиан Кашу сказал, что партия, которую он представляет, выступает за про-молдавскую модель развития, которая предполагает функциональное государство, основанное на демократических ценностях, правовое государство и соблюдение прав человека. „Концепция интеграции в Европейский союз должна быть адаптирована к политической ситуации Молдовы и благополучию ее граждан. Потому что, с момента прихода так называемых проевропейских партий, деньги, полученные от ЕС, были предоставлены для простых граждан, но, говоря гипотетически, если деньги не были бы украдены, то Молдова была бы в другой ситуации”, - заявил вице-председатель ППНП.

Депутат от Демократической партии Молдовы Серджиу Сырбу объявил, что будет инициирован процесс изменения Конституции путем введения ссылки, указывающей на то, что стратегической ориентацией Республики Молдова является европейская интеграция, подчеркнув, что власти хотят, чтобы любые спекуляции и раскол в обществе относительно пути развития страны исчезли. „Поэтому мы хотим включить решение Конституционного суда от 9 сентября 2014 года, которым установлено, что путь к демократическому европейскому пространству ценностей является одним из ключевых элементов конституционного строя Республики Молдова в Конституцию, и ничего больше”, - отметил депутат ДПМ. Серджиу Сырбу уточнил, что, в то же время, власти хотят быть хорошим партнером со всеми, в том числе с государствами СНГ.

Вице-председатель ПДС Михай Папшой сказал, что имеют значение те демократические ценности, которые являются основой Европейского союза: правовое государство, политическая конкуренция, свобода СМИ, функциональные и аполитичные учреждения, справедливая юстиция. „Все то, что мы видим у партии, которая обнаружила эту большую находку в изменении Конституции и предусмотрела необратимость европейского вектора, это отсутствие борьбы с коррупцией, которое больше напоминает рыбалку на глазах у всего мира, ведь они не являются европейскими ценностями. Люди к сожалению умирают в тюрьмах, вещи, которые также не являются европейскими ценностями”, - уточнил Михай Попушой.

77-е публичные дебаты на тему: „Восточная модель и Западная модель для Молдовы: отличия, преимущества, ущербность. Шансы „третьего пути” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы Информационным агентством IPN и Radio Moldova при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя