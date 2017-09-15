Молдова поднялась на три строки в рейтинге ФИФА

Сборная Молдовы по футболу поднялась на три строчки в сентябрьском рейтинге ФИФА и занимает 156-е место.

За последний месяц наша сборная сыграла два матча. Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Белграде против Сербии завершилась поражением 0:3. А в домашнем матче квалификации наша команда проиграла Уэльсу 0:2, передает publika.md

Среди соперников Молдовы по отборочной группе выше всех в мировой классификации - Уэльс: валлийцы поднялись на пять строк и занимают 13-е место. Сербия на 32-й позиции, Ирландия - на 34-й. Австрия находится на 57-м месте, Грузия - на 103-м.

Новым лидером рейтинга ФИФА стала Германия. Бразилия опустилась на вторую строчку. На третьем место с шестого поднялась Португалия.

Следующий матч сборная Молдовы сыграет 6 октября в Дублине против Ирландии в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Наша команда занимает последнее место в группе Д. В восьми матчах набрано два очка.