СМИ: Гимпу приобрел недвижимость в Констанце

Председатель либеральной партии Молдовы Михай Гимпу купил четырехзвездочный отель в Пояна Брашов, Румыния, сообщает портал presaindependenta.

Стоимость недвижимости — два миллиона евро, хотя отель не такой уж и большой, всего на 24 номера разного "калибра". Ночь здесь стоит от 100 евро.

Источник также утверждает, что главный либерал Молдовы начал якобы также строительство жилого дома в Констанце, в квартале близ побережья, а продажа квартир в будущем новострое уже началась.

Гимпу пока еще не подтвердил и не опроверг информацию, приводимую источниками в интернете.

В то же время многие пользователи соцсетей, симпатизирующие ЛП, отмечают, что информация о приобретении Михаем Гимпу отеля в Пояна Брашов не соответствует действительности. По их словам, Гимпу не инвестирует и в жилой комплекс в Констанце.