Андрей Нэстасе: Нужно еще разобраться, кто и кому посредством референдума прокладывает путь к примэрии

«Уголовные дела на имя Дорина Киртоакэ могли бы быть возбуждены еще 5-6 лет назад, но это произошло сейчас», — отметил Андрей Нэстасе, пожелав примару справедливого правосудия.

Председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе считает, что референдум по вопросу отстранения генерального примара столицы Дорина Киртоакэ, назначенный на 19 ноября – пропагандистское и геополитическое мероприятие.

«На самом деле, цирковое представление, что происходит в молдавском информационном пространстве – результат сговора между Плахотнюком и Додоном, а ППДП предпочитает в таких играх не участвовать», — заявил Андрей Нэстасе, добавив, что сейчас следует дождаться решения ЦИК, которое еще не вынесено.

«Дорин Киртоакэ, к сожалению, не смог соответствовать растущим нуждам современной, европейской столицы, а к таким вопросам следует относиться серьезно и ответственно. Нужно еще разобраться, кто и кому прокладывает путь к примэрии посредством этого референдума», — заявил Андрей Нэстасе в ходе телепередачи Important на канале TVC21.

Также Андрей Нэстасе считает, что открытые на Киртоакэ уголовные дела могли бы быть возбуждены 5-6 лет назад, тем более, что Киртоакэ исполнял уже третий свой мандат примара.

Недавно лидер ЛП Михай Гимпу заявил, что смог бы обратиться к ППДП и ПДС с инициативой создать антиправительственный альянс, и воспользоваться тем кредитом доверия, которым располагают эти две партии в глазах жителей столицы, чтобы повлиять на мнения избирателей в связи с этим референдумом.

В ответ Андрей Нэстасе напомнил о митинге, состоявшемся 3 мая 2015 года. Тогда «в разгар избирательной кампании Дорин Киртоакэ, присоединился к протестующим, , потому что они обращаются к людям только во время избирательных кампаний, когда они испытывают трудности, а потом, когда у них все хорошо – они забывают о людях. 7 июня тот же Михай Гимпу, со своими секундантами из ЛП, вышел на ПВНС, в то время как истинные либералы протестовали наряду с представителями ППДП».

В контексте Нэстасе напомнил также о периоде, когда Михай Гимпу, будучи врио президента, а Влад Филат премьер-министром, отвечал бизнесменам, обращающимся к нему в связи с несправедливым к ним обращением – «пусть правосудие сделает свое дело». «Желаю Дорину Киртоакэ и всем, кто проходит через вехи этого подвластного Плахотнюку правосудия, справедливых и прозрачных процессов, без политического вмешательства», — уточнил политик.

В итоге Нэстасе подтвердил, что именно Михай Гимпу был сообщником Владимира Плахотнюка, когда тот «узурпировал государственную власть и государственные учреждения». «Теперь не нужно оправдывать или жалеть Михая Гимпу, для этого нет причин. Ему, Дорину Киртоакэ, Юрию Лянкэ и Плахотнюку мы пожелаем лишь справедливого правосудия», — заявил Андрей Нэстасе.

После того как Кишиневский муниципальный совет принял решение о проведении 19 ноября референдума по вопросу отстранения генерального примара столицы Дорина Киртоакэ, член Центральной избирательной комиссии Андрей Волентир заявил, что решение КМС не является окончательным, поскольку не КМС не уполномочен проводить выборы, это полномочие принадлежит ЦИК.