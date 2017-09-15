Канду зря потратил наши деньги на поездку в Турцию: Анкара не поддержала Молдову в ООН

Председателю парламента Андриану Канду пришлось удалить сегодня из Facebook свою политическую рекламу. В его посте говорилось о том, что Турция поддержит предложение Молдовы, просившей включить вопрос о выводе российских вооруженных сил с территории республики в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Канду, обещания в ходе визита парламентской делегации Молдовы в Турцию якобы давал премьер-министр Бинали Йылдырым.

Пользователи социальных сетей так прокомментировали пост Канду и размещенное им фото: "Вот как встречает султан своих вассалов. Он по центру, как и полагается. Они - поодаль, на почтительном расстоянии. Тут не то что крест отсутствует на флаге! Тут даже флага Молдовы нет! Слава богу, сидеть разрешили. Пусть и маленькое, но все-таки уважение".

В итоге рассмотрение запроса Молдовы о включении в повестку дня Генассамблеи ООН вопроса о выводе российских войск из РМ отложено до октября, сообщил пресс-секретарь председателя сессии Бренден Варма. Как передает Инфотаг, на пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста, он сказал, что "данное решение принято по договоренности между Молдовой и Россией". По словам пресс-секретаря, он не располагает более подробной информацией на этот счет.

МИДЕИ Молдовы пока никак не прокомментировало сообщение.

В конце августа постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи. В ответ посла Молдовы в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД РФ, где заявили, что этот шаг Кишинева "является недружественным и провокационным", призвав Кишинев отказаться от этого намерения.