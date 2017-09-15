Ион Чебан: Временное отстранение примара от должности не повод отказываться от референдума

Глава фракции Партии социалистов (ПСРМ) в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан считает, что временное отстранение примара Кишинева Дорина Киртоакэ от занимаемой должности, пока идет следствие, не является причиной, чтобы отказываться от референдума. Об этом он сказал в среду в передаче «Главный вопрос» на телеканале NTV.

Как сообщает портал ТРИБУНА, по его словам, на сегодняшний день, согласно следствию, «примар должен находиться в своей квартире в Кишиневе, купленную им у своего одноклассника Игоря Гамрецкого, который также, как и Киртоакэ, был обвиняемым по делу о парковках. По факту, градоначальник находится в родительском доме в Колонице, там проводит ремонт, сидит в интернете».

«То, что Киртоакэ находится под домашним арестом, это может быть намеренно сделано некоторыми, чтобы сказать обществу, что он и так отстранен от должности и нет необходимости в референдуме. Своеобразная дымовая завеса, чтобы помешать проведению референдума», — сказал социалист.

Он отметил, что если не отправить в отставку Дорина Киртоакэ, если референдум по каким-то причинам не состоится, то спустя две недели примар сможет вернуться к своей должности и предложит всем потерпеть еще два года, пока он доработает свой мандат. Есть вероятность, что его в таком случае отпустят за отсутствием доказательств его вины.

Отвечая на вопрос ведущей, Чебан сказал, что дата 19 ноября выбрана не специально и не для того, чтобы сделать своеобразныйподарок Михаю Гимпу в день его рождения. Согласно закону, нельзя проводить выборы за 120 дней и спустя 120 дней после проведения выборов. 19 ноября состоятся местные выборы в Сынжере.

Чебан считает, что «примара Дорина Киртоакэ необходимо отправить в отставку, а затем следствие с ним разберется. Если референдум состоится, тогда в марте-апреле будут проведены выборы по избранию нового примара. Чтобы референдум состоялся, нужно, чтобы проголосовало на одного человека больше, чем в 2015 г. на муниципальных выборах (163,570 человек, 53.54% от всех избирателей)».

Кристина Пендя