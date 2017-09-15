Российский эксперт: Отношения РФ с НАТО обостряются, а точкой напряжения может стать Приднестровье

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов говорит, что Молдова и Украина пытаются обострить ситуацию в Приднестровье именно по указке Запада, а не по собственной инициативе

Москва обозначила возможность улучшения отношений с НАТО в ближайшие год-два. Заместитель министра обороны России Александр Фомин в разговоре с журналистами немецкого издания Deutsche Welle выразил надежду на скорое возвращение к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО.

Однако эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов сомневается в такой возможности, сообщает novostipmr.md

«Заявление российской стороны носит характер политического посыла, то есть мы готовы к взаимодействию. Что ответит на наше предложение Запад, сказать сложно, так как он последовательно держит курс на конфронтацию с Россией», — сказал Соколов порталу «Экономика Сегодня».

По его словам, четкая постановка вопросов и конструктивное обсуждение проблем на Совете РФ-НАТО будет мешать Западу продолжать конфронтационную политику, поэтому российский эксперт полагает, что в альянсе вряд ли воспримут призыв России одобрительно.

«Сейчас наши отношения с НАТО наоборот обостряются, и ситуация, вероятно, продолжит усугубляться. Точкой напряжения может стать Приднестровье, которое сейчас фактически взято в блокаду — со стороны Украины поставлены молдавские пограничники. Если там произойдет взрыв, то туда потянутся добровольцы и с Украины, и с России, а ситуация может превратиться в горячую точку», — говорит Соколов.

«На мой взгляд, Молдова и Украина пытаются обострить ситуацию в Приднестровье именно по указке Запада, а не по собственной инициативе. Со стороны Запада сейчас в целом идет система подготовки крупных международных провокаций в отношении России. На этом фоне надежд на светлое будущее во взаимоотношениях с НАТО становится все меньше», — предполагает эксперт.