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Экономика
Куда уходят миллионы евро, которые западные партнеры дают Молдове на поддержку демократии
15.09.2017
Гражданам не стоит надеяться на то, что деньги дойдут до их зарплат и пенсий

Ирина АСТАХОВА

Миллионы, уже миллиарды долларов/евро потратили западные партнеры на поддержку демократии в Молдове, однако ситуация только ухудшается.

И люди все чаще задаются вопросом: где эти миллиарды? Почему мы их не видим? Почему у большинства населения мизерные зарплаты и микроскопические пенсии? На что уходят эти огромные деньги?

На самом деле, есть небольшое лукавство в таких заявлениях о перечисленных суммах. Потому что часть внешних средств изначально идет на оплату различных консультантов - по максимальной ставке с учетом "замороженного конфликта", то есть на содержание западных очень-очень высокооплачиваемых "гастарбайтеров" - это условие.

Часть оседает в карманах чиновников и "околополитического" бизнеса во время реализации различных проектов (вспомним, как ремонтируются дороги в Кишиневе, которые потом смывает первым дождем).

Значительная часть тратится на организацию пропагандистской и, по сути, шпионской сети НПО и СМИ. Пропагандистской - потому что вся эта сеть работает в интересах заказчика, по существу против большинства населения и собственно государства.

Шпионской - тут забавно, когда у нас ловят мелких "шпионов", потому что представители правящего большинства, оппозиционные политики и аналитики настолько хорошо передают всю информацию донорам, что "белых пятен" практически не остается.

Вот на содержание всей этой компрадорской сети и уходят большая часть денег, которые называются "помощью". А не то, что вы подумали, рассказывая о пенсиях, потерянных рынках и загубленной экономике. Кому из них нужна экономика, если их и так хорошо кормят?

Словарь: Кто такие компрадоры? Изначально - в колониальных и развивающихся странах это местные торговцы или предприниматели, посредничающие между иностранным капиталом и национальным рынком.

В настоящее время слова «компрадор», «компрадорская буржуазия», являются устойчивыми негативно окрашенными выражениями, трактуются как «чиновники-бюрократы и бизнесмены-олигархи, наживающие свой капитал на продаже за рубеж отечественных природных ресурсов и торговле иностранными товарами, хранящие свои деньги в иностранных банках, мотивированные на собственные интересы и не задумывающиеся над последствиями для экономики страны».

То есть паразитирующие на собственном народе и стране. То же касается "компрадорских СМИ" и "компрадорских общественных организаций",обслуживающих интересы доноров и олигархов.


 
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